Des préparateurs proposent depuis plusieurs années des kits permettant de transformer le Suzuki Jimny en réplique de Mercedes Classe G. Pour les plus déterminés, voici l'étape suivante avec la version six roues.

Sans surprise, l'ensemble fait immédiatement penser au Mercedes-AMG G63 6X6. Il y a cependant un détail qui le différencie grandement du vrai : son petit quatre cylindres 1,5l ne fait que 104 chevaux. Il y a heureusement une solution. Il s'agit vous l'avez compris d'installer un turbo.

Un propriétaire décidé

Tout commence lorsqu'un fan britannique du petit 4x4 ayant un exemplaire dans son garage voit sur internet un rendu virtuel d'un Suzuki Jimny équipé de six roues. Il se dit alors : "pourquoi ne pas tenter le coup ?". Il se rend au garage Mocho Fabrication pour partager son idée folle. L'atelier accepte.

Les travaux comprennent l'ajout d'une benne sur-mesure et d'un train roulant supplémentaire. Le pare-chocs arrière et les feux stop sont quant à eux récupérés sur le véhicule d'origine. Le carrossier peint l'ensemble avec le Nardo Grey du nuancier Audi. Et voici le résultat : un Suzuki Jimny spectaculaire vu jusqu'alors en six roues grâce à des montages sur Photoshop.

Un Jimny unique disponible à la vente

Ce véhicule insolite est aujourd'hui proposé aux enchères sur la plateforme eBay avec 11 000 kilomètres au compteur. Son tarif est fixé à 54 000 livres (l'équivalent de 64 866 euros au cours actuel). L'annonce révèle que seules quatre des six roues animent le Jimny tout en précisant que l'installation d'un arbre adapté peut connecter les autres à la transmission automatique quatre rapports. Par ailleurs, un kit turbo permettra de faire grimper sa puissance à 170 chevaux pour un couple de 270 Nm. Une préparation plus adaptée au poids en hausse de la transformation.