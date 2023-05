Les perles de La Centrale : Mercedes-AMG G63 6X6, le poids lourd d'exception

Il y a des autos de tous les genres sur La Centrale, y compris des modèles absolument hors normes qui possèdent de quoi faire frémir le passionné d’automobile. Intéressons-nous à certaines de ces machines spéciales.

Dans toute l’histoire de Mercedes-Benz, le G63 6X6 restera comme l’un des modèles les plus fous jamais commercialisés. Pensez-vous donc : ce véhicule hors normes reprend le châssis d’un véhicule spécial à six roues originellement conçu pour l’armée autrichienne à partir de 2007, transformé en modèle civil de grand luxe au début de la dernière décennie. Alors que les versions normales du Classe G se vendaient mieux que jamais dans le monde à cette époque malgré l’âge canonique du vieux 4x4 apparu en 1975, le constructeur allemand s’est dit qu’il existait sans doute un potentiel commercial pour une version aussi délirante.

Et ce fut effectivement le cas : construit en toute petite série et vendu en 2013 au prix allemand de 451 010€, le G63 AMG 6X6 a croulé sous les demandes pour finalement dépasser les 100 exemplaires. Dix ans plus tard, l’engin fait figure d’authentique voiture de collection sur le marché des véhicules de prestige. Un exemplaire à vendre à Paris, visible sur La Centrale, s’affiche actuellement au prix de 1,2 million d’euros. Notez qu’il s’agit d’un modèle revu par Brabus, dont le V8 bi-turbo développant originellement 544 chevaux produit désormais 585 chevaux. Il affiche 26 000 kilomètres au compteur et se situe actuellement à Paris.

Permis poids lourd ?

En plus du tarif devenu aussi élitiste que celui d’une vraie supercar, il y a un autre problème dans le cas de ce tout-terrain à l’allure monstrueuse : sa masse. Avec plus de 4 tonnes sur la balance, il excède comme le Hummer EV électrique le maximum autorisé en Europe pour ne pas tomber sous le régime du permis poids lourd (3,5 tonnes). Par un tout de passe-passe dont on ignore les subtilités, il semblerait pourtant qu’il soit légal de conduire cet engin chez nous sans posséder ce permis de conduire spécial.