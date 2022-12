Un week-end de Noël chargé sur les routes selon Bison Futé

Dans quelques jours, de nombreux Français fêteront Noël en famille. Un réveillon qui, comme chaque année, va provoquer de nombreux déplacements sur les routes françaises, particulièrement en Île-de-France, en direction de la province. Pour ne rien arranger, les grèves annoncées sur le réseau SNCF devraient contribuer à encourager les Franciliens à prendre la voiture.

Ainsi, ce jeudi 22 décembre sera marqué par les premiers départs pour aller réveillonner en province. En Île-de-France, les nombreux déplacements liés aux congés de Noël vont se conjuguer avec les flux travail-domicile. La circulation sera particulièrement dense aux abords des grandes zones commerciales, principalement l’après-midi. Le jeudi 22 décembre est classé Vert au niveau national, et Orange en Île-de-France.

Vendredi 23 décembre, la circulation sera la plus difficile du week-end en Île-de-France dès 10h avec un pic de bouchons attendu entre 15h et 18h. Journée la plus difficile sur les routes, le vendredi 23 décembre est classé Vert au niveau national, et Rouge dans le sens des départs en Île-de-France.

Lundi 26 décembre, en Île-de-France, les premières difficultés devraient apparaître en milieu de matinée et se prolonger jusqu’en début de soirée. Les autoroutes A10, A6 et A13 pourraient concentrer les principales difficultés. Dans le sens des départs ces difficultés devraient avoir lieu à l’heure du déjeuner tandis qu’elles apparaîtront probablement en début d’après-midi dans le sens des retours. Le lundi 26 décembre est quant à lui classé Vert au niveau national et Orange en Île-de-France.

Les conseils de conduite de Bison Futé

Dans le sens des départs

Jeudi 22 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h.

Vendredi 23 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,

- évitez l’autoroute A10, à hauteur du péage de Saint-Arnoult, de 10h à 15h.

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h.

Dans le sens des retours

Lundi 26 décembre

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées sur le site de Bison Futé.