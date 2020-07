Une Dodge SRT Demon affichée plus de 250 000 euros en Norvège

La technologie embarquée, la course à la puissance et l'amélioration de la sécurité ne sont pas les seules responsables de l'inflation des prix des véhicules sportifs neufs. Les taxes jouent elles aussi un rôle important. La preuve avec cette Dodge SRT Demon affichée en Norvège avec un tarif trois fois plus élevé qu'aux États-Unis.

L'exemplaire en question adopte une teinte blanc glacier et des jantes bronze mat. La partie la plus intéressante concerne ce qui se cache sous son capot à savoir un bloc 6,2l V8 Hemi à compresseur délivrant généreusement 808 chevaux pour 970 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes seulement.

La Dodge SRT Demon à vendre dans un garage du pays nordique est disponible contre 2 740 000 couronnes norvégiennes. Cela représente au cours actuel la bagatelle de 256 615 euros pour une auto commercialisée outre-Atlantique contre l'équivalent de 76 000 euros il y a deux ans. Cette explosion du tarif est en partie due à -accrochez-vous- la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur le poids du véhicule, la taxe sur la puissance, la taxe sur les rejets de CO2, la taxe sur les rejets de NOx, la taxe sur le recyclage et les frais d'immatriculation. Pour enfoncer le clou, seuls 3300 exemplaires de cette série spéciale sortaient des chaînes en 2018.