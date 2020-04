Une Lamborghini miniature shootée comme une vraie

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Indien Kunal Kelkar occupe ses journées de confinement de manière très originale. La preuve avec cette Lamborghini Huracan immortalisée sous la pluie ou presque.

Les plus observateurs noteront que sur les clichés à l'ambiance spectaculaire et assez réaliste, la sportive italienne arbore quelques détails étonnants. Personne ne se trouve à son volant, sa peinture est assez grossière et les ajustements des éléments de sa carrosserie n'ont rien d'ordinaire pour une auto de ce calibre. La raison est simple : il s'agit d'une miniature intégrée dans un décor pensé dans les moindres détails. L'effet de l'averse provient d'un brumisateur, le bitume de la route est confié à un tapis roulant tandis qu'un filet de Ping-Pong se charge de texturer le fond. Un passage sous Photoshop harmonise enfin le rendu.

Pour rappel, la Lamborghini Huracan embarque dans sa version actuelle EVO un V10 5,2l atmosphérique de 640 chevaux pour 600 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 325 km/h.