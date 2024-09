Une nouvelle réglementation pour les sièges bébé

Jusqu’ici deux normes concernant les sièges auto cohabitaient, l'une appelée ECE-R44 datant de 2006 et l'ECE-R129 apparue en 2013. L’union européenne a recentré l’offre autour de la norme la plus récente, appelée ECE-R129 ou « i-Size », la seule désormais autorisée à la vente par les professionnels depuis le 1ᵉʳ septembre 2024.

Cette nouvelle norme a pour objectif de rendre plus sûre la fixation et l’installation des sièges auto mais aussi de mieux protéger le cou des enfants dont les muscles ne sont parfois pas suffisamment développés pour résister à un choc frontal. Ces sièges subiront par exemple des crash-tests plus exigeants, avec des mannequins de nouvelle génération avant de pouvoir être commercialisés. Ils sont désormais classés en fonction de la taille de l’enfant uniquement, et plus en fonction du poids. Ces sièges se reconnaissent grâce à leur étiquette orange.

Fixation dos à la route jusqu'à 15 mois

Les parents auront dorénavant l'obligation de transporter leurs enfants dos à la route jusqu'à l'âge de quinze mois, contre six actuellement. Et il faudra qu'ils atteignent une taille minimale de 76 cm pour passer face à la route. Le système de fixation Isofix, que l'on trouve obligatoirement sur toutes les voitures produites depuis 2011, deviendra la norme sur tous les sièges auto.

Si les ventes de sièges auto non conformes à la norme ECE-R129 sont interdites depuis le 1er septembre, n’ayez crainte, vous pourrez toujours utiliser en toute sécurité votre siège-auto existant après cette date.