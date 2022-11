Une nouvelle Subaru Impreza en approche

Lancée pour la première fois en 1992, la Subaru Impreza a fait rêver toute une génération de passionnés de voitures de sport grâce à ses versions épicées et son inimitable quatre cylindres à plat. Mais cette Impreza n'existe plus en Europe, chassée par les normes de pollution récentes et un désintérêt total de la clientèle pour ce genre d'auto. Aux Etats-Unis en revanche, elle signe toujours des ventes honorables.

A l'occasion du salon de Los Angeles 2022 qui ouvrira ses portes le 17 novembre prochain, Subaru dévoilera justement sa toute nouvelle génération de l'Impreza. Il s'agira déjà de la sixième, avec une première image dans la pénombre comme seul moyen de nous faire patienter avant la présentation officielle. Pour l'instant, on ne voit que la ligne de toit permettant déjà de constater qu'il s'agira d'une compacte à cinq portes.

Pas en Europe

Reste évidemment à savoir si cette nouvelle Impreza viendra sur notre marché. A moins qu'elle ne gagne des motorisations électrifiées, rien n'est moins sûr. Elle sera lancée sur le marché américain au début de l'année prochaine.