On peut être sensible aux nouvelles mobilités (ou pas d'ailleurs) mais demeurer nostalgique de cette époque du sport automobile où l'insouciance régnait. Ces images de l'Audi 90 IMSA GTO, la marque nous les avait envoyées pour agrémenter notre sujet vidéo de sa nouvelle RS6 GT, qui en reprend le style. Mais à titre personnel, je fus terriblement frustré de ne pouvoir vous en livrer que quelques courts extraits dans notre montage.

Car elles sont tout bonnement fantastiques : les carrosseries ultra-larges, les sonorités mécaniques enivrantes (dont celle du 5 cylindres 2.2 suralimenté de 720 ch dont on ne loupe aucune note, forcément), les passages en courbes ultrarapides et à plat, les pilotes (dont Walter Rörhl), les mises au point, les bagarres de modèles emblématiques en course sur des circuits mythiques (on laisse les spécialistes énumérer tout ça...).

dailymotion Une vidéo d'époque de 6 minutes 30 de l'Audi 90 IMSA GTO, ça vous dit ?

Et puis cette ambiance : les décos, les fringues, les casques, le matos d'époque et surtout... la bande-son qu'a choisi la marque, ultra-évocatrice avec notamment Gimme Some Lovin de The Spencer Davis Group, qui réveillera les enfants qui ont grandi avec Jour de Tonnerre et qui l'ont peut-être même, comme votre serviteur, découvert au cinéma.

On vous laisse vous délecter de tout cela avec plus de 6 minutes d'images d'époque. Du caviar ! Sachez qu'en cherchant sur les différentes plates-formes vidéo, on trouve encore plus long…