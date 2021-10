Vacances de la Toussaint : les prévisions de circulation de Bison Futé

Du 22 au 24 octobre

Pour le premier week-end des vacances, ce sera très calme. Bison Futé met en garde seulement pour le vendredi 22, avec un drapeau orange sur l'Île-de-France, qu'il faut quitter ou traverser avant 14 heures. Ce sera aussi chargé dans les grandes agglomérations en fin d'après-midi et en début de soirée. Rien à signaler pour le reste du week-end.

Du 29 octobre au 1er novembre

Ce sera le week-end le plus chargé. Aux vacanciers s'ajouteront ceux qui profiteront du week-end prolongé. Il y aura ainsi beaucoup de monde dans le sens des départs le vendredi 29 octobre.

Ce jour-là, Bison Futé voit rouge en Île-de-France et orange sur le reste du pays. Il conseille de quitter Paris avant midi. Pour les autres grandes agglomérations, ce sera avant 14 heures ou après 20 heures. De 17 à 19 heures, ce sera compliqué sur l'A9 d'Orange à Montpellier, l'A13 de Paris à Rouen et l'A43 de Lyon à Chambéry. Ce sera aussi très chargé sur l'A7 entre Salon et Marseille de 16 à 20 heures.

Le reste du week-end sera tout en vert, même le lundi 1er dans le sens des retours. Les vacances scolaires se poursuivent jusqu'au 7 novembre, un décalage qui doit permettre d'éviter un engorgement le jour de la Toussaint.

Du 5 au 7 novembre

Pour la fin des vacances, Bison Futé voit logiquement plus de monde dans le sens des retours. Mais c'est le vendredi qu'il hisse le drapeau orange dans ce sens, en Île-de-France et Bourgogne. L'A6 entre Lyon et Beaune sera très chargée de 15 à 18 heures. Il y aura aussi du monde sur l'A10 entre Bordeaux et Paris.

Si le dimanche est vert, Bison Futé met en garde sur les A6, A10 et A13 en direction de la capitale, avec des ralentissements du milieu d'après-midi jusqu'en début de soirée, notamment au niveau des péages.