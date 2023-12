Alors que la loi Montagne imposera d’avoir de meilleurs pneus l'hiver à partir de la fin d’année 2024 (ou des chaînes à neige dans le coffre), est-ce que l’architecture technique de la voiture peut favoriser ses performances sur la neige dans des conditions d’adhérence délicates ? On le sait, le paramètre le plus important pour s’en sortir correctement reste de très loin celui des pneumatiques : une auto à transmission intégrale dotée de pneus été ne pourra rien sur la neige face à une traction ou une propulsion équipée de quatre pneus hiver.

Vaut-il mieux avoir une voiture à traction ou une propulsion sur la neige ?

Mais entre les tractions et les propulsions, quel est le système le plus adéquat pour évoluer en conditions de route enneigée ? Voilà ce qu’ont voulu vérifier les spécialistes de Tyre Reviews qui ont rassemblé pour cela une Audi A4 traction et une BMW Série 3 propulsion, dotées d’une motorisation aux performances similaires (quatre cylindres diesel de moins de 200 chevaux). Chaussées de pneus hiver Goodyear UltraGrip Performance 3, elles se sont livrées à une série de test pour voir laquelle des deux obtient la meilleure motricité sur la neige.

Léger avantage pour la propulsion

Il n’y a visiblement pas de grosses différences d’efficacité entre les deux autos à monte pneumatique égale. La BMW propulsion semble cependant bénéficier d’un léger avantage de motricité lors des tests en ligne droite, mais aussi lorsque les deux autos se retrouvent dans une pente. Et il faudrait idéalement réaliser le même test avec toutes les autres tractions et propulsions du marché pour avoir un avis plus précis sur le sujet. Une chose est sûre : l’essayeur s’amuse davantage avec la propulsion (mais ça on le savait déjà).