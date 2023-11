Ces pneus qui ne suffiront plus l'hiver 2024 à la montagne

Depuis quelques années, on parle beaucoup de la loi Montagne et des obligations liées à l’équipement pneumatique des voitures circulant dans les zones où elle s’applique (réparties dans 34 départements de France). Comme l’a rappelé Julien Bertaux il y a quelques semaines, elle oblige à circuler entre le 1er novembre et le 31 mars dans ces zones précises (réparties dans 34 départements différents et annoncées par des panneaux dédiés) soit avec des pneus hiver, soit avec un équipement de dépannage dans le coffre (chaînes ou chaussettes à neige). Les amendes pour non-respect de ces obligations ne tomberont qu’à partir de l’hiver 2024/2025, les pouvoirs publics ayant voulu laisser le temps aux automobilistes français de s’y adapter.

Reste aussi à définir ce qu’est un pneu hiver. Car actuellement, la loi accepte les pneus simplement marqués « M+S » parmi les pneus autorisés à la montagne, comme les gommes appartenant au genre « toutes saisons » qui n’ont pas du tout été homologuées spécifiquement pour le roulage sur la neige. Mais à partir du 1er novembre 2024, seuls seront considérés comme de vrais pneus hiver ceux affichant en complément le petit logo du flocon contenu dans une montagne (le fameux « 3PMSF » pour « 3 Peak Mountain Snow Flake »), synonyme d’une gomme dont l’efficacité en conditions hivernales a été vérifiée lors de son homologation. Dès l’hiver de l’année prochaine, c’est donc la combinaison de ce logo 3PMSF et du "M+S" qui fera foi et que les forces de l’ordre vérifieront sur les voitures qu’ils contrôleront dans les zones concernées par la loi Montagne.

Une amende de 135€ et des risques

Rappelons qu’une amende de 135€ s’appliquera à partir du 1er novembre 2024 pour les automobilistes contrevenant à ces obligations dans les zones où la loi Montagne s’applique. Mais c’est surtout la perspective de se retrouver pris dans une situation infernale sur une montée de col avec une neige abondante sans équipement adapté qui doit vous pousser à jouer la sécurité.