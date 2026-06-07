Vélotaf : la France veut pédaler, mais garde le pied sur le frein de la voiture et celui du voisin dans le métro

Il y a des chiffres qui résument une époque. Celui-ci en fait partie : 75 % des salariés français se disent découragés par les transports en commun, 89 % reconnaissent au moins un bénéfice à venir bosser à vélo, et 10 % seulement le font tous les jours ou presque. Bienvenue dans le paradoxe du vélotaf, ce moment où tout le monde est d’accord sur le principe mais où personne (ou presque) ne bouge.

L’étude OpinionWay (*) menée pour Lime auprès de 834 salariés met le doigt précisément là où ça coince. Et la bonne nouvelle, c’est que le problème n’est pas dans la tête des Français. Il est dans la rue.

NDLR : attention, ce genre d’étude tourne évidemment les chiffres en faveur du demandeur. Ici c’est Lime et l’objectif de cette entreprise est de vous faire utiliser son service de vélo en libre partage.

L’envie est là, le réflexe beaucoup moins

Sur le papier, le vélo a déjà gagné la bataille de l’opinion. Près de 3 salariés sur 10 (29 %) affirment l’utiliser pour rejoindre le boulot, et les motivations sont d’une banalité rassurante.

On pédale d’abord pour faire du sport sans y penser (55 %), pour économiser (51 %) et, accessoirement seulement, pour la planète (40 %). Donc le Français moyen veut surtout sauver son dos et son portefeuille avant la banquise. On ne lui en voudra pas, surtout ces derniers temps.

Plus intéressant, 7 salariés sur 10 voient dans le vélo un moyen de « reprendre la main sur leur quotidien ». Dans un monde de rames bondées et de bouchons subis ou l’échappatoire est trop souvent l’écran de son smartphone, c’est le seul mode de transport où l’on redevient acteur de son trajet (et accessoirement conscient du moment) plutôt qu’une sardine consentante. La voiture ne fait d’ailleurs pas mieux puisque 69 % des actifs râlent autant contre elle (embouteillages, coût, stationnement qui ressemble à une chasse au trésor).

Ce sont les personnes de 35 ans qui trouvent majoritairement le vélo crédible hors centre-ville (80 % contre 73 % en moyenne), arrivent de meilleure humeur au taf (78 %) et y voient un acte d’autonomie (77 %). La génération qui fixe les codes de la mobilité de demain, en somme.

Là où ça déraille (vous l’avez ?)

Si l’adhésion progresse, 95 % des salariés identifient au moins un frein à l’usage quotidien. Que dis-je un frein, un obstacle. Et un bel obstacle de type gros bloc de béton.

En tête des doléances nous retrouvons les infrastructures. Plus d’un salarié sur deux réclame des pistes cyclables continues et sécurisées, 47 % une meilleure cohabitation avec les voitures, et 39 % pointent le casse-tête du stationnement. On retrouve aussi la peur des accidents (37 %), un frein « structurel » qui ne se règle pas avec une appli mais avec des aménagements dignes de ce nom.

Viennent ensuite les freins plus personnels, ceux qu’on connaît tous. La météo (46 %), parce que pédaler sous la pluie battante n’a jamais fait rêver personne, que l’on soit bien couvert ou pas. La longueur du trajet (43 %), même si l’étude tord le cou au mythe : 68 % des salariés ont en réalité moins de 30 minutes de route. Le hic, c’est qu’ils estiment qu’à vélo ça leur prendrait 37 minutes, soit 8 de trop par rapport à leur seuil de tolérance (29 minutes, montre en main). Huit minutes. C’est tout ce qui sépare l’intention de l’abandon. Et enfin la transpiration (41 %), cette angoisse universelle d’arriver en réunion avec une auréole digne d’un marathonien. D’où l’effervescence du vélo électrique et la montée en puissance des vélos légers à assistance légère pour faire le retour en musculaire.

Le dernier kilomètre, l’aspect promo de l’étude

C’est ici que l’étude se transforme en placement de produit.

D’après elle, le vrai point de bascule se joue sur le bout du trajet : 62 % des salariés se disent prêts à franchir le pas s’ils avaient facilement accès à un vélo électrique pour le premier ou le dernier kilomètre (72 % chez les jeunes). Mieux encore, 56 % basculeraient si combiner vélo et transports en commun était plus simple.

Et nous tombons pile dans l’argument phare : « les Français ne veulent pas forcément remplacer le métro par le vélo, ils veulent les emboîter. Le bus vous lâche à 800 mètres du bureau ? Un VAE en libre-service comble le trou. C’est moins romantique que la conversion totale au tout-vélo, mais nettement plus réaliste. »

Mouais, sur ce point, je suis moyennement convaincu. Bien que cette idée affranchisse de la peur du vol et de la contrainte du stockage, l’intermodal au quotidien ne fait que cumuler les risques.

L’employeur, lui, a un rôle de premier plan : 16 % des salariés le désignent comme le principal levier pour favoriser le vélotaf, devant l’État (14 %), les mairies (11 %) et les métropoles. La motivation individuelle ne suffit pas, il faut un cadre qui rende le geste évident.

Lime joue la carte du sans-contrainte

C’est tout l’angle de Lime, commanditaire de l’étude (rappelons-le, ça aide à lire les chiffres avec le bon recul). Sa promesse : faire disparaître les contraintes de la propriété. Pas de vélo à caser dans un appart parisien de 18 m², pas d’entretien, pas de peur du vol au coin de la rue.

Concrètement, l’opérateur mise sur son forfait Vélotaf à 19,99 € par semaine (10 trajets, soit 5 allers-retours, avec 20 minutes offertes et zéro frais de déverrouillage). Pas donné en apparence, sauf que la formule est éligible au Forfait Mobilités Durables, ce coup de pouce pouvant grimper jusqu’à 800 € par an que les employeurs peuvent verser.

Bien négocié, l’abonnement annuel peut donc revenir bien moins cher qu’il n’y paraît. Pour les usages plus ponctuels, Lime décline ses LimePass (3,99 € les 30 minutes, jusqu’à 39,99 € les 400 minutes étalées sur un mois), quand la formule à l’unité tourne autour de 1 € de déverrouillage et 0,28 € la minute. Et pour les habitués, l’abonnement LimePrime rabote la facture d’environ un quart.

Le libre-service apporte une réponse astucieuse à la contrainte de la météo : aller au boulot à vélo quand le ciel est clément, puis basculer sur le métro au retour si l’averse débarque. Personne n’est prisonnier de son choix du matin.

Conclusion : l’envie d’avoir envie

Au fond, cette étude raconte une France prête à changer, à condition qu’on lui mâche le travail. Les bénéfices du vélotaf sont tangibles (68 % des salariés trouvent que le trajet retour aide à décompresser, 69 % arrivent dans un meilleur état d’esprit), mais le passage à l’acte bute encore sur des obstacles très matériels : des pistes en pointillé, un stationnement aléatoire, huit petites minutes de trop (bien que cet argument soit capillotracté, puisque basé sur une moyenne. Dans les faits, les écarts sont bien tranchés).

Le vélo séduit, c’est acquis. Reste à savoir si les collectivités, les employeurs et les opérateurs sauront transformer cette envie de masse en habitude de masse. Parce que pour l’instant, 39 % des actifs n’ont jamais essayé, souvent effrayés par le côté compliqué et le temps de trajet surestimé.

* Étude OpinionWay réalisée pour Lime auprès de 834 salariés français résidant dans une agglomération de plus de 20 000 habitants, interrogés en ligne du 21 avril au 6 mai 2026.