Venez acheter la Peugeot 403 Cabriolet de Columbo

C'est en 1971 dans l'épisode intitulé "Murder by the book" qu'apparaît pour la première fois la Peugeot 403 cabriolet aux mains de Columbo. Très rapidement, elle devient indissociable de l'inspecteur. Comme lui, l'apparence de sa voiture est peu soignée et les studios ne font rien pour l'entretenir. Ainsi, sept ans plus tard, lors de la première fin de la série, c'est une épave avec le phare avant gauche arraché, la plaque d'immatriculation de travers et une carrosserie passablement abîmée, au grand dam de Peugeot qui n'appréciait pas cette publicité peu valorisante.

La série reprend entre 1989 et 2003. La 403 est toujours bien sur au rendez-vous et c'est justement un de ces exemplaires que Connie et Jim Delaney, un couple d'américain a racheté en 1984 aux studios Universal, qui l'a emprunté à nouveau en 1989 pour le tournage de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, 20 ans après l'arrêt de la série, la voici donc qui revient sur le devant de la scène.

La voiture est restée dans l'état dans lequel elle se trouvait après sa carrière au cinéma. Pour preuve, il y a encore la barre servant à fixer la caméra à l'avant. Depuis la fin de la série, la Peugeot est rangée dans un garage.

Avis donc aux amateurs car "c'est une voiture incroyable pour des fans de Columbo comme nous. Nous avons adoré avoir ce modèle original de la série en notre possession" ajoutent les propriétaires actuels. Mais attention, le prix est très loin d'être à la porte de tout le monde puisqu'elle sera affichée au prix de 350 000 €. Oui, oui, vous avez bien lu et prévoyez également une petite remise en état, qui ne sera pas du luxe vu l'état de la voiture.