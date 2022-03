Vers une explosion du nombre de véhicules de collection ?

Consacré aux véhicules de collections et voitures anciennes, le salon Rétromobile est l’occasion rêvée pour tous les amateurs du genre de contempler des modèles rares, mais aussi de nombreuses voitures réveillant quelques souvenirs d’enfance.

Pour être considéré comme un véhicule de collection aux yeux de la législation française et ainsi obtenir une carte grise Collection, le véhicule doit avoir plus de trente ans. Actuellement, seules 208 000 voitures sont dotées d’une carte grise Collection.

Dénombrant aujourd’hui 356 930 véhicules ayant une carte grise Collection en France, l’étude met en exergue un chiffre bien plus impressionnant de véhicules susceptibles d’être titulaires de la carte grise Collection. Ce ne seraient ainsi pas moins de 719 928 voitures de trente ans et plus qui pourraient y prétendre.

Outre le caractère exclusif du titre, cette demande pourrait prendre une tournure bien plus rationnelle : celle de contourner la mise en place des Zones à faibles émissions. Pour rappel, les véhicules de collection bénéficieront d’une dérogation pour circuler dans ces zones réglementées.

Un argument de poids qui pourrait faire exploser les demandes de carte grise Collection pour de nombreux Français possédant un véhicule de plus de trente ans. À moins que l’État ne décide d’augmenter l’éligibilité des véhicules à 35 ou 40 ans comme cela se murmure.

Une décision excluante quand on sait qu’aujourd’hui l’âge moyen d’un véhicule de collection est de 51 ans, et qui n’aurait ainsi pour autre but que de rendre impossible la circulation des véhicules jugés trop vieux pour circuler, mais trop récents pour être collectionnés.

Le top 30 des voitures de collection en France