Vingt ans après son apparition, la Porsche Carrera GT s’offre de nouveaux pneus spécifiques

Les pneumatiques sont en perpétuelle évolution, les mélanges de gommes et les différentes matières utilisées aujourd’hui apportent un gain permanent en termes de performances. Un pneu sportif d’il y a dix ou vingt ans n’a plus rien à voir avec les profils d’aujourd’hui.

C’est pourquoi une sportive au comportement jugé parfois scabreux lors de sa sortie peut aujourd’hui être nettement assagie. Nous avons pu constater qu’une BMW Z3 M chaussée de Michelin Pilot Sport 5 peut évoluer rapidement en toute sécurité, même sur revêtement humide.

Porsche est allé encore plus loin puisque la marque a décidé d'offrir de nouveaux pneus à sa Carrera GT, commercialisée entre 2003 et 2006. Pour rappel, elle était considérée quelque peu délicate à la limite. Porsche a donc fait appel à Michelin, comme à l’époque, pour concevoir de nouveaux pneumatiques spécifiques à sa Carrera Gt, une démarche peu commune dans l’industrie automobile.

Un développement au Nürburgring

À sa sortie en 2003, elle était équipée de Michelin Pilot Sport PS2, puis à reçu de nouveaux profils en 2013, des Pilot Super Sport. Ce sont désormais des Pilot Sport Cup 2, portant le marquage N spécifique à Porsche, que la marque propose aux heureux possesseurs. Le but est bien sûr d’améliorer la tenue de route, et donc les performances, de la Carrera GT, mais aussi le ressenti et les moments auxquels le pneu commence à perdre de l’adhérence. Elle devient ainsi plus prévenante, à condition toutefois de faire monter en température ces Cup 2. Des tests ont par ailleurs été réalisés sur la boucle nord du Nürburgring.

Ces nouveaux pneumatiques permettent à la Porsche de freiner 2,5 mètres plus court de 100 km/h jusqu’à l’arrêt et de 12 mètres lorsqu’elle est lancée à 200 km/h.

Lors de sa sortie en 2003, la Carrera GT concentrait ce qu’il se faisait de mieux à l’époque. Sa coque est intégralement réalisée en plastique renforcé de fibre de carbone contenant son poids à 1 380 kg, elle loge un V10 5,7 l atmosphérique de 612 ch associé à une boîte mécanique à six rapports capable de la propulser à 330 km/h. À l’époque, elle était vendue 390 000 €, il faut désormais compter près d'1,5 million d'euros.