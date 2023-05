Voici l'intérieur du Tesla Cybertruck

Tout le monde connaît le look incroyable du Tesla Cybertruck, ce pick-up attendu depuis 2021 qui ne cesse d’être reporté depuis. Avec sa carrosserie à l’usinage unique sur le marché et ses lignes dignes d’un engin de science-fiction, il détonnera totalement dans la circulation. Il nous restait cependant à découvrir son intérieur, ce qui est chose faite grâce aux spécialistes du Cybertruck Owners Club.

Grâce à deux bonnes images de l’habitacle de ce Tesla Cybertruck, on découvre un intérieur à la philosophie visiblement proche de celle des autres modèles de la marque. On retrouve en effet un gros écran central tactile (identique à celui des Model S et X ?), un style épuré au maximum (avec de l’alcantara sur la partie haute de la planche de bord ici tout de même) et un volant assez proche du « Yoke » mais avec une vraie jante. On aperçoit aussi une visibilité pas idéale aux coins à cause des gros montants latéraux du pare-brise. Ainsi qu’un gros bac de rangement devant l’accoudoir central.

Plus que quelques mois à attendre

Rappelons que le Tesla Cybertruck doit finalement démarrer sa production à petite échelle dès la fin de l’année 2023. La cadence doit ensuite augmenter l’année prochaine, elle dépendra du nombre de commandes. Il y avait 1,5 million de pré-commandes mais elles ne seront probablement pas toutes converties en commandes fermes.