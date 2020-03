The Batman : une nouvelle Batmobile d'inspiration rétro pour 2021

Son moteur en V composé de nombreux cylindres positionné en central arrière et sa peinture noir mat sont les deux seuls éléments permettant de comparer la nouvelle Batmobile à une sportive de Sant'Agata Bolognese. L'impressionnant véhicule du super-héros de Gotham City rappellera en effet dans le prochain épisode de la saga au cinéma une muscle car d'outre-Atlantique.

Les quelques clichés publiés par le réalisateur Matt Reeves montrent quel sera le fidèle destrier du personnage principal joué par Robert Pattinson dans le long-métrage The Batman. Les internautes s'amusent déjà sur les réseaux sociaux à commenter qu'il s'agit d'une copie de l'ancienne Dodge Charger de Vin Diesel visible dans le premier volet de Fast & Furious. L'illustrateur Ash Thorps est à l'origine de cette impressionnante auto. L'homme a pour rappel travaillé par le passé avec les équipes des films Total Recall, The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, Person of Interest et Assassin's Creed.

Il faudra patienter avant de voir cette nouvelle Batmobile s'animer. Le film The Batman sera projeté en France à partir du 23 juin 2021.