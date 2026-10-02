Voilà les premiers morceaux de la fameuse nouvelle Citroën 2CV électrique
A quelques jours de la présentation de la première Citroën 2CV du 21ème siècle, la marque aux chevrons dévoile les premières images de détail de la bête. Et visiblement, on reste pour l’instant assez loin d’un véhicule routier de série à bas coût…
C’est clairement la nouveauté la plus attendue du marché : Citroën va enfin faire revivre le nom « 2CV ». Comme annoncé lors du grand plan de restructuration du groupe Stellantis au printemps dernier, la marque aux chevrons va se positionner sur le terrain des microcitadines électriques avec un véhicule s’inspirant du design de son modèle le plus emblématique de toute son histoire.
Il faudra attendre l’ouverture des portes du Mondial de l’Automobile de Paris pour découvrir cette première Citroën 2cv du 21ème siècle, qui sera la star du stand de la marque lors du salon. Mais le constructeur commence à montrer quelques images de l’engin pour « faire monter la sauce ».
Un concept-car, pour l’instant
Citroën dévoile en effet les deux premières images de cette nouvelle 2CV. L’une montre une roue, l’autre un plan de détail sur l’arrière de la voiture dont la forme s’inspire de très près de la 2CV originelle.
L’occasion de constater qu’on reste pour l’instant dans les codes du vrai concept-car et non pas du véhicule de série : la jante visible dans l’image, particulièrement « stylisée » avec un pneu Michelin au flanc hors normes, n’est sans doute pas compatible avec l’homologation routière d’une petite auto à bas coût.
Ce n’est pas si surprenant sachant que cette nouvelle Citroën 2CV de série doit arriver dans sa version définitive en 2028 : sa conception vient sans doute seulement de démarrer et elle ne sera pas prête avant deux ans.
Moins chère que la Citroën ë-C3
Pour rappel, cette future Citroën 2CV doit coûter environ 15 000€ en prix de base, se positionnant ainsi en-dessous de la ë-C3 actuelle (démarrant à 19 990€) et rivalisant avec les Dacia Spring et autres Renault Twingo. Elle aura droit à une cousine chez Fiat et sera peut-être même accompagnée d’un modèle similaire chez Opel.
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