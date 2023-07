Avec les moteurs thermiques, la question était relativement simple : il fallait que ceux-ci se montrent aussi peu bruyants que possible, à plus forte raison quand il s’agissait de mécaniques diesel à la sonorité quelque peu agricole.

Pour les voitures de sport, en revanche, il faut un son aussi suggestif que possible, quitte à ajouter une fonctionnalité libérant celui-ci à la demande, de façon à décupler les sensations du conducteur et des éventuels passagers.

Mais avec l’électrique, le problème est différent. Il s’agit en effet de créer du bruit à partir de rien du tout, pour des questions qui tiennent à la fois de l’agrément des occupants de la voiture et de la sécurité des piétons, et ce travail exige d’importants développements.

«Outre des physiciens, l'équipe interdisciplinaire comprend également des concepteurs sonores, des concepteurs de médias et des spécialistes en mécatronique. Dans le laboratoire d'acoustique, totalement à l'abri des bruits extérieurs et des vibrations, ils travaillent sur le son de l'EQS et de ses modèles-frères », explique-t-on par exemple chez Mercedes. « Les experts du son déterminent les émotions que les paysages sonores évoquent dans la circulation réelle lors d'essais routiers.»

BMW a quant à lui fait appel au compositeur Hans Zimmer pour définir la palette acoustique de la Série 7 électrique. A l’inverse, il est aussi possible d’activer une fonction permettant d’obtenir une insonorisation quasi-totale de l’habitacle.

Pour sa Zoé, qui dispose d’un haut-parleur spécifique implanté près du moteur, Renault a mis au point une gamme sonore en collaboration avec l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique). Celle-ci s’inspire de l’univers de la science-fiction, et notamment de films tels que THX 1138 (le premier long-métrage de George Lucas), Bienvenue à Gattaca ou Le cinquième élément.

Voiture électrique: envoyer le son, littéralement

Mais le Losange pousse encore plus loin la démarche pour sa prochaine génération de voitures électriques, et travaille maintenant avec Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique.

En jeu, la mise au point de deux types de son : le premier concerne le VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), son extérieur émis à basse vitesse pour prévenir les piétons, et le second accueille les passagers entrant dans le véhicule. Des sons furtifs, d’une durée de quelques secondes seulement, mais qui participent pleinement de l’identité d’une voiture.

« Pour le musicien que je suis, partir d’une vraie toile blanche est quelque chose d’extraordinaire. Habiter le silence sans le polluer est à la fois un défi et un plaisir. », s’enthousiasme Jean-Michel Jarre. Un Jean-Michel Jarre dont vous pouvez observer une partie du travail effectué chez Renault dans la vidéo acompagnant cet article. Le nouveau Scenic E-Tech électrique, dévoilé camouflé ce vendredi matin (en attendant sa révélation officielle à la rentrée), devrait justement bénéficier de cette nouvelle "patte" sonore.