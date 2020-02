Voiture électrique : Tesla avec 6 ans d'avance sur la concurrence en informatique/électronique ?

Il est fréquent de lire que Tesla possède une avance technologique sur ses concurrents en matière de véhicule électrique. Mais à quel point ? Le Nikkei Business s'est penché sur la question en désossant complètement une Model 3 d'entrée de gamme pour analyser l'auto. Une technique qui n'est pas nouvelle puisque les constructeurs achètent souvent des véhicules de marque concurrente pour les analyser. Des sociétés indépendantes se proposent même de le faire pour les constructeurs.

"Un ingénieur d'un constructeur majeur japonais stupéfait a analysé l'auto et a déclaré "nous ne pouvons pas faire ça"", commente le Nikkei Business, qui se refuse à dévoiler l'identité du constructeur en question.

L'avance de Tesla serait d'environ 6 ans sur la concurrence en matière de puce informatique et de logiciel. C'est précisément sur ce point qu'insiste le média japonais qui explique que la performance de la puce et de l'ensemble électronique, baptisés "Hardware 3", offre une puissance de calcul et une flexibilité inégalable.

Le gros avantage de Tesla est d'avoir développé cette technologie en interne quand les autres constructeurs font appel à des chaînes d'approvisionnement classiques avec des fournisseurs. Et c'est, selon le Nikkei Business, ce format précis qui mettrait en péril le schéma actuel des constructeurs et des fournisseurs/équipementiers.