Voitures électriques : les fournisseurs d'énergie pourraient avoir la main sur la recharge à domicile

Le contrôle de la charge de véhicule électrique à domicile s'annonce comme une tâche complexe pour les gouvernements, lorsqu'ils verront le parc automobile progressivement se détourner des pompes à carburant. En effet, il n'est théoriquement pas possible de savoir en détail d'où vient la consommation électrique d'un logement et de son garage si le propriétaire branche son véhicule sur une prise classique, un Wh restant un Wh, peu importe sa destination.

Mais au Royaume-Uni, la règlementation en matière d'énergie pourrait donner un grand champ d'action aux fournisseurs d'énergie. Le rapport précise que "le réseau électrique anglais n'a pas été conçu pour s'adapter à la demande additionnelle spécifique de certains utilisateurs, tels que les véhicules électriques". En clair, le réseau n'est pas taillé pour une adoption massive du véhicule électrique et des charges à domicile partout au Royaume-Uni.

Pour éviter les problèmes de surcharge du réseau et de pannes, la proposition faite est de laisser la possibilité aux fournisseurs de contrôler la consommation électrique à domicile avec des "outils intelligents", en dernier recours, et si les heures creuses et l'incitation à charger la nuit ne fonctionnent pas.

L'autorité régulatrice précise que les véhicules électriques ne sont pas les seuls concernés : d'autres éléments spécifiques tels que le chauffage central pourrait rentrer dans ce nouveau dispositif de contrôle.

La décision finale n'est pas attendue avant le printemps 2021.