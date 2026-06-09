Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de juin 2026 ?

Grâce à l’augmentation des ventes de voitures électriques (elles-mêmes portées par le bonus écologique, le leasing social et les incitations aux entreprises), le marché neuf français s’est légèrement repris ces derniers jours. Mais vu l’état actuel du marché, justement, la plupart des constructeurs automobiles doivent continuer à proposer des offres pour trouver suffisamment de clients. Certains d’entre eux décident même d’augmenter les remises, à tel point que leurs modèles deviennent vraiment intéressants !

La bonne affaire du mois : la gamme MG

Depuis quelques mois, MG faisait déjà des efforts pour pousser ses volumes alors que la marque chinoise doit faire face à la montée en puissance de BYD et de Chery (Jaecoo). Ce mois-ci, la marque du groupe SAIC va encore plus loin : -15 % sur la citadine hybride MG3 Hybrid +, -12,7% sur le SUV hybride ZS, -28 % sur la nouvelle MG 4 Urban électrique. Oui, la grosse compacte à zéro émission devient à peine plus chère qu’une Dacia Spring ! Les gros SUV hybrides et électriques de la gamme ne sont pas oubliés avec -15,8 % pour l’EHS hybride rechargeable et même 18,5 % pour sa déclinaison « full hybride ». Quelle que soit la taille de voiture recherchée, ces offres sont imbattables dans la catégorie.

Sinon, Fiat maintient son offre faisait baisser le prix de la petite Panda à 9 990€ sous conditions de reprise et chez Mazda, la grande berline 6e s’affiche désormais au prix d’une Tesla Model 3 de base.