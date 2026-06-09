Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de juin 2026 ?
Envie d’anticiper les vacances d’été et d’acheter une voiture neuve ? Ça tombe bien, il y a encore de bonnes remises chez les constructeurs automobiles actuellement. Particulièrement dans la gamme d’une marque chinoise espérant rester la première force de l’Empire du Milieu sur notre marché !
Grâce à l’augmentation des ventes de voitures électriques (elles-mêmes portées par le bonus écologique, le leasing social et les incitations aux entreprises), le marché neuf français s’est légèrement repris ces derniers jours. Mais vu l’état actuel du marché, justement, la plupart des constructeurs automobiles doivent continuer à proposer des offres pour trouver suffisamment de clients. Certains d’entre eux décident même d’augmenter les remises, à tel point que leurs modèles deviennent vraiment intéressants !
La bonne affaire du mois : la gamme MG
Depuis quelques mois, MG faisait déjà des efforts pour pousser ses volumes alors que la marque chinoise doit faire face à la montée en puissance de BYD et de Chery (Jaecoo). Ce mois-ci, la marque du groupe SAIC va encore plus loin : -15 % sur la citadine hybride MG3 Hybrid +, -12,7% sur le SUV hybride ZS, -28 % sur la nouvelle MG 4 Urban électrique. Oui, la grosse compacte à zéro émission devient à peine plus chère qu’une Dacia Spring ! Les gros SUV hybrides et électriques de la gamme ne sont pas oubliés avec -15,8 % pour l’EHS hybride rechargeable et même 18,5 % pour sa déclinaison « full hybride ». Quelle que soit la taille de voiture recherchée, ces offres sont imbattables dans la catégorie.
Sinon, Fiat maintient son offre faisait baisser le prix de la petite Panda à 9 990€ sous conditions de reprise et chez Mazda, la grande berline 6e s’affiche désormais au prix d’une Tesla Model 3 de base.
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
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