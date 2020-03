Volkswagen : bonus en hausse pour les employés, mais année 2020 compliquée

Le bonus de l'an dernier avait déjà été excellent pour les salariés de Volkswagen en Allemagne. Les 100 000 employés avaient touché 4750 € de prime, en hausse de 16 % par rapport à 2017, pourtant dans une période encore marquée par les dépenses liées au scandale du dieselgate. Cette année, Volkswagen va reverser 4950 € à ses troupes, notamment pour récompenser les "efforts" des salariés dans les "turbulences de production".

La situation en 2020 n'est toutefois pas rose pour Volkswagen : le coronavirus, l'économie mondiale et surtout des désaccords au sein du comité directeur dans une période de lancement de la gamme électrique ID compliquée. "Le début de la Golf est tout sauf fluide, et la situation n'est guère meilleure avec l'ID.3", précise le patron du comité d'entreprise Bernd Osterloh, qui explique que "ce qui me manque, ce sont des réponses concrètes du directoire à des questions urgentes".

Les soucis logiciels dans la conception de l'ID.3 sont une épine dans le pied de Volkswagen qui compte bien s'en servir lors de l'Euro de football dans quelques semaines, en profitant de l'exposition de l'évènement. Mais pour l'heure, "l'utilisation des capacités des usines allemandes en particulier doit s'améliorer", précise Osterloh.