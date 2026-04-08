Volkswagen pense qu’il faut un gros SUV pour ceux qui n’assument pas de rouler en Porsche

Le Volkswagen Touareg est étroitement lié à l’histoire du Porsche Cayenne. Et pour cause, les deux SUV allemands ont toujours partagé la même plateforme technique. Porsche n’aurait d’ailleurs jamais pu mener un projet aussi ambitieux que celui du Cayenne s’il n’avait pas pu s’appuyer sur les moyens du groupe Volkswagen, qui a conçu une architecture au début des années 2000 pour son Touareg mais aussi son Audi Q7 sorti un peu plus tard.

Aujourd’hui, le Volkswagen Touareg existe toujours dans sa troisième génération. Lancé en 2018, il se prépare à quitter le catalogue et repose toujours sur la même architecture que le Porsche Cayenne thermique actuel (la MLB Evo). Et alors que tout le monde se demande si Volkswagen prévoit de remplacer ce Touareg par un nouveau modèle, le directeur des ventes de la marque Martin Sander estime qu’il y a toujours un marché pour un gros SUV Volkswagen comme il l’explique aux journalistes d’Autocar.

Pour ceux qui ne veulent pas rouler en Porsche

Pour lui, il y a tout simplement des gens qui veulent un gros SUV luxueux mais sans le badge Porsche. « Il existe des gens qui apprécient des véhicules très spacieux, de grande qualité, sophistiqués, mais qui ne veulent pas être associés à l’image d’une marque de luxe. C’est exactement la cible du Touareg et nous étudions la possibilité de leur donner un nouveau produit. Les acheteurs du Touareg sont des gens simples qui aiment la discrétion et ne veulent pas parader. Pour eux, ce n’est pas approprié d’arriver sur un chantier avec une auto comme le Porsche Macan, par exemple », affirme-t-il.

Et d’après lui, si nouveau gros SUV Volkswagen il y a, ce serait un modèle 100 % électrique.

Un Porsche Cayenne Electric moins haut de gamme ?

Ce futur Volkswagen Touareg reprendrait donc à son compte la plateforme PPC utilisée par le tout nouveau Cayenne Electric, dans une version un peu moins élitiste. Pour cela, les grosses batteries de 108 kWh du Cayenne Electric feraient parfaitement l’affaire, avec une autonomie maximale WLTP qui pourrait dépasser les 650 km et d’excellentes capacités de charge rapide (10-80 % en 16 minutes sur le Porsche, rappelons-le).

Sachant que le Cayenne Electric démarre actuellement à 107 600€, il serait sans doute possible d’avoir un Touareg électrique à moins de 100 000€. Et de toute façon, le Touareg actuel s’affiche déjà 107 500€ dans sa seule version R eHybrid encore proposée au catalogue. Ça fait beaucoup d’argent pour un SUV Volkswagen !