Volkswagen se lance à son tour dans l'option à la demande

L'écosystème "Volkswagen We", qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités dématérialisées de la marque allemande, gagne une nouvelle branche baptisée "We Upgrade". Elle sera lancée dans le courant du premier trimestre 2021sur l'ensemble du catalogue Volkswagen pour "acheter et activer certaines fonctions" après l'achat du véhicule.

Une pratique de plus en plus répandue chez les constructeurs, principalement haut de gamme. Leur mot d'ordre : la flexibilité, en laissant les clients qui changeraient d'avis après l'achat bénéficier de nouveaux équipements, que voici

Voici la liste des options disponibles :

Commande vocale

‘App-Connect’ y compris sans fil

Navigation

Régulateur de vitesse adaptatif ACC**

‘Light Assist’**

Reconnaissance des panneaux**

Eclairage d’ambiance (effets)**

Eclairage d’ambiance (30 couleurs)*

Il faudra compter par exemple 385 € pour le régulateur adaptatif et 669 € pour la navigation.