Vous avez une sportive ? Ne roulez surtout pas avec !

De temps en temps, Renault produit une voiture de légende. Parmi elles, la Mégane R26.R, une sorte de GT3 au gabarit d’une compacte. Allègement maximal, deux places, châssis réglé au millimètre, la recette idéale pour une sportive en somme. 450 ont été produites, dont 126 pour la France, et celle proposée aux enchères

Samedi 17 novembre dernier par la maison Osenat au salon Epoqu’auto a pulvérisé son estimation haute de 55 000 €. En effet, elle a été vendue pour 70 434 € avec les frais. Belle plus-value, vu le prix neuf de 34 900 €, soit 45 300 € actuels selon l'insee. La raison ? Son état immaculé et surtout son kilométrage exceptionnellement bas : 8 500 km… Soit une moyenne de 500 km par an environ, pour cet exemplaire de 2008. Le prix constitue le record mondial pour une Mégane aux enchères. Un cas exceptionnel ? Pas vraiment.

En effet, les autos sportives qui se présentent en parfait état d’origine et affichent un kilométrage ridicule ont tendance à casser la baraque. Pour rester chez Renault, deux Clio Williams ont, elles aussi, passé la barre des 70 000 €, l’une partant à 75 880 € chez Aguttes en 2022 (15 km d’origine !), l’autre à 73 904 € chez Artcurial la même année, avec 31 000 km au compteur. Plus fort encore, une Peugeot 205 GTI 1.9 a atteint quelque 82 960 € chez Aguttes en 2022 : elle ne totalisait que 7 000 km. On pourrait étendre les exemples pratiquement à l’infini, de la Citroën 2CV à la Ferrari F40 virtuellement neuves qui réalisent des enchères monstrueuses.

L’instinct spéculatif joue à plein pour certains modèles, achetés neuf puis immédiatement remisés dans l’optique de réaliser une plus-value à un moment donné. Cela se vérifie particulièrement avec la Citroën et la Ferrari, dont de nombreux exemplaires ont été acquis à la fin des années 80, époque où une bulle spéculative complètement folle s’était créée autour des modèles sportifs et de collection. Elle a éclaté brutalement en 1990, mais les valeurs sont reparties à la hausse juste avant les années 2010.

Crise économique et désir de placer son argent dans des produits tangibles, plus sûr que des titres boursiers, justifient en grande partie cet état de fait. La crise du Covid a remis une pièce dans le flipper, ce à quoi s’ajoutent désormais une un intérêt croissant pour des autos récentes, rajeunissement de la clientèle oblige, surtout en série limitée, et une culture de la valeur de revente. Les gens savent désormais qu’une auto virtuellement neuve se revendra très cher, chose qu’ils avaient longtemps ignorée. Et ça a donc modifié les usages. En clair, on privilégie la rentabilité face au plaisir, en roulant très peu avec sa sportive, pour en tirer le maximum de profit au moment de s’en séparer.

C’est certainement ce qu’il s’est passé avec la Mégane R26.R. Ajoutons que les voitures neuves ont vu leurs prix exploser quand se réduisait à peau de chagrin l’offre en sportives, même abordables, ce qui a accru l’intérêt pour des autos encore récentes mais non remplacées. On pourrait aussi évoquer aussi les séries limitées fabriquées, au hasard, par Ferrari, dans le seul but de permettre à une clientèle triée sur le volet de réaliser de très gros profits simplement en remisant leur auto dans un parking : une LaFerrari achetée 1,3 million d’euros en 2013 peut se revendre 8,3 millions si elle totalise moins de 1 000 km. Gagner 7 millions d’euros en 13 ans sans rien faire, c’est sympa, non ?

Seulement, et c’est là le paradoxe, si on souhaite conserver sa mise (au minimum), on ne roulera presque pas avec son auto au kilométrage dérisoire achetée à prix d’or en occasion. Et plus le chiffre affiché au totaliseur sera proche de zéro moins la voiture sera utilisée, ce qui est le contraire exact de ce pour quoi elle a été fabriquée. De l’automobile immobile en somme ! Ou quand le profit devient un moteur pour ne plus avancer. Par ailleurs, une voiture qu’on ne fait jamais démarrer s’abime : joints, freins, batterie, pneus, durits, courroies, tout ceci peut défaillir au premier tour de clé… Sans même parler de la corrosion interne au moteur.

Pour en revenir à notre Mégane, sachez qu’une belle R26.R de 100 000 km coûtera environ 30 000 €, et craindra bien moins la décote que celle de 8 500 km si on se fait plaisir à son volant. La bonne affaire, c’est elle !