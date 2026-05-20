Vous rêviez de la mythique BMW M3 Touring E46 ? Voici comment l'obtenir

Tous les passionnés d’automobiles, et notamment de BMW, se souviennent d’un prototype dévoilé en 2000 : la M3 Touring Concept. L’idée est alors d’associer la ligne élégante et l’aspect pratique du break à un moteur de folie, en l’occurrence le six cylindres en ligne 3.2 de 343 ch.

Ce mélange si exotique et attirant est proposé chez Audi depuis 1994, lorsque la RS2 a ouvert le bal. À l’époque, Bmw juge le projet trop risqué et décide de l’abandonner. Pour les amateurs de la marque à l’hélice, il aura fallu attendre 2022, et la génération G81, pour que la M3 Touring rejoigne enfin le catalogue.

Évidemment, le concept de l’époque a marqué les esprits, si bien que deux youtubeurs français ont décidé d’en mettre une sur la route, non sans un colossal travail de carrosserie.

Grâce à une petite société anglaise, il est désormais plus simple d’exaucer son rêve et d’avoir dans son garage la M3 Touring de la génération E46. Elle s’appelle Petroyle et a développé la reproduction exacte du prototype d’usine et le propose en série limitée. Comme pour ceux qui se sont risqués à un tel projet, Petroyle précise que la carrosserie fut le plus complexe, notamment pour l’intégration des passages de roue élargis, des grilles latérales distinctives, et du bouclier arrière.

Le premier exemplaire étant fabriqué, la prochaine étape consiste à optimiser et à simplifier le processus pour les futurs modèles. À noter que certains éléments spécifiques ont été produits en fibre de carbone (bouclier, bas de caisse, plancher de coffre et ailes avant). Ils sont tout d’abord plus économiques à concevoir que des éléments en acier, sont plus résistants tout en abaissant le poids. Résultat, ce M3 Touring ne pèse pas plus lourd le coupé. La fibre de carbone est aussi un clin d’œil à la déclinaison CSL de l’époque.

Six cylindres minimum

Les ingénieurs se sont aussi penchés sur la structure de ce break en renforçant le support du train arrière afin d’éviter qu’il ne se fissure (bien connu chez BMW). D’autres renforts améliorent la rigidité torsionnelle de l’ensemble.

Comme tout préparateur qui se respecte, Petroyle propose de personnaliser son M3 Touring. En plus des différentes garnitures ou coloris, la société est à même de fournir « des moteurs S54 neuf » !

Ce bloc moteur vous paraît un peu creux à bas régime ? Aucun souci, la société à deux options sur étagère : le V8 (4.4 de 400 ch de la M5 E39) et le fabuleux V10 de 507 ch du duo M5/M6. Les gourmands ont de quoi être rassasiés.

S’offrir l’objet de ses rêves à un prix, plutôt raisonnable puisque l’on évoque un tarif à partir de 150 000 €. Seulement, il faut sans doute fournir le modèle servant de base et ne pas être s’attarder sur la personnalisation. Détail qui a son importance, la conduite à droite est disponible.