ZFE : quelles agglomérations seront concernées en 2025 ?

Initialement, les agglomérations de plus de 150 000 habitants étaient tenues de mettre en place les ZFE-m. Au total, cela concernait 42 agglomérations qui devaient interdire l’accès aux voitures Crit’Air 3 et plus à partir de 2025. Seulement, face à la grogne sociale, plusieurs grandes villes ont freiné des quatre fers et ont décalé leur mise en place.

La qualité de l’air s’étant légèrement améliorée, les villes ne sont plus obligées de poursuivre la mise en œuvre du calendrier légal, comme Marseille, Rouen et Strasbourg. À ce jour, seules deux agglomérations sont toujours soumises aux obligations puisqu’elles dépassent régulièrement les seuils limites : Paris et Lyon. À partir du 1er janvier 2025, les voitures Crit’Air 3 ne pourront plus y circuler.

Territoires de vigilance

Si le projet s’est éloigné de son objectif de départ, les 42 agglomérations sont "sous surveillance". Celles qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS sont des territoires de vigilance. Elles sont divisées en deux catégories.

La première regroupe celles qui n’ont pas encore mis de règles (30 agglomérations). Elles doivent restreindre la circulation, avant le 1 er janvier 2025 aux véhicules non classés.

janvier 2025 aux véhicules non classés. La seconde concerne celles dans lesquelles les ZFE existent déjà (10 agglomérations). Elles ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et n’ont plus d’obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

À noter par ailleurs que les campings-car (mention VASP), quelle que soit leur vignette Crit'Air, sont autorisés à circuler dans les zones à faibles émissions.