110 km/h sur autoroute : 74 % des Français sont opposés à la proposition

Parmi les 150 propositions formulées par la Convention Citoyenne pour le Climat, l'une d'elles sort du lot et fait beaucoup réagir : la baisse de la limitation de vitesse sur les autoroutes, de 130 à 110 km/h. Un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, réalisé les 24 et 25 juin auprès d'un millier de Français, montre à quel point la mesure est impopulaire ! 74 % des sondés la rejettent.

Voilà qui n'est pas une surprise. Le gros succès de la pétition de l'association 40 millions d'automobilistes, avec déjà 700 000 signatures en moins d'une semaine, était déjà une bonne indication. Et l'idée avait d'abord divisé au sein de la CCC. Lors du vote final, celle-ci a été validée à 60 %, alors que les autres propositions retenues l'ont souvent été à plus de 90 %.

La baisse de la limitation de vitesse sur les autoroutes n'est pas motivée pour des raisons de sécurité routière mais pour des raisons écologiques. Mais les sondés ne sont pas convaincus : 55 % d'entre eux pensent que cela ne ferait pas baisser la pollution. 69 % pensent que cette baisse allongerait significativement les temps de trajets et 63 % estiment qu'ils auraient du mal à respecter les 110.

Ce sondage confirme le caractère explosif de la proposition alors qu'Emmanuel Macron envisage de la soumettre à un référendum. Un choix risqué si celle-ci est couplée à d'autres mesures de la CCC, alors que les personnes sondées par Odoxa soutiennent les autres mesures, comme la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments ou la révision de la Constitution pour y intégrer la préservation de l'environnement. Le Président doit s'exprimer une première fois sur les propositions de la CCC la semaine prochaine.