20 % d'employés en moins dans l'automobile en France d'ici dix ans ?

L’automobile va mal en Europe et la France n’y échappe pas. Une étude commandée par l’EDEC (Engagement de développement de l’emploi et des compétences, qui regroupe Etat, organisations professionnelles d’employeurs, syndicats…) indique que l’automobile pourrait perdre 20 % de ses effectifs entre 2024 et 2035. Les raisons ? « Baisse de la production de véhicules en France, automatisation croissante, et montée du véhicule électrique qui nécessite moins de main-d’œuvre ».

Ce n’est pas le plus alarmant puisque « la chute pourrait être plus importante », de l’ordre de 22,7 % si les créations d’emplois dans les batteries, estimées à 19 000 d’ici 2035, n’ont pas lieu.

L’étude note aussi que « la pression sur les marges incite les entreprises à limiter les remplacements et les recrutements ». Les équipementiers pourraient être les premiers touchés, avec une baisse atteignant 30 % à la même échéance.

Un autre phénomène vient s’ajouter, celui de la pyramide des âges qui « constitue un enjeu majeur ». En 2030, 18 % des effectifs actuels auront atteint l’âge de la retraite, et ils seront 29 % en 2035. Il se pose alors la question de la formation et du renouvellement des compétences, ce qui « pose un défi ».

Néanmoins, l’étude chiffre à 6 200 le nombre de postes à pourvoir chaque année et précise qu’il faut « adapter les politiques de formation et d’attractivité malgré une trajectoire globale de contraction ».

Quid de l'industrie chinoise ?

Cette nouvelle étude tombe peu de temps après celle d’AlixPartners qui paraît contradictoire à première vue en estimant des ventes de voitures en hausse de 600 000 unités d’ici cinq ans en Europe.

Seulement, cette bonne santé du marché est à l’avantage des Chinois. S’ils détiennent actuellement 4 % de parts de marché, ils atteindraient 10 % en 2030. Sur le seul segment de l’électrique, AlixPartners prévoit même 43 % des parts sur la même période.