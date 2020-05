Le marché du camping-car boosté par le coronavirus ?

Depuis plusieurs semaines, les Français se posent cette question cruciale : à quoi vont ressembler leurs vacances estivales ? Mais à ce jour, il est toujours impossible de le savoir, l'évolution de l'épidémie de Covid-19 d'ici l'été n'étant pas prévisible.

Pour l'instant, le gouvernement se contente de rappeler qu'il sera préférable de rester en France. Et pour réserver un séjour dans un hôtel, une maison ou un camping, le mystère reste entier. Un flou qui pourrait bien arranger un secteur : celui du camping-car !

Ces engins vont d'ailleurs faire un retour massif sur les routes cette semaine, avec la levée du confinement. Il est de nouveau possible d'aller se promener sans attestation… mais dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Pour de nombreux propriétaires de camping-car, c'est déjà suffisant pour changer d'air pendant quelques jours.

Mais le Covid-19 devrait booster l'ensemble de ce marché, à commencer par les entreprises qui louent ces véhicules, qui pourrait être préférés aux mobile-homes dans les campings ou chambres dans les hôtels. C'est bien sûr lié aux incertitudes sur l'ouverture de ces établissements mais aussi aux raisons sanitaires. Le camping-car, c'est une petite maison sur roues, un petit cocon qui permet de passer ses vacances sans avoir à partager des parties communes, notamment les douches et toilettes. De quoi réduire drastiquement les risques de contamination.

Le contexte sanitaire semble d'ailleurs être un meilleur argument que le contexte économique, car financièrement, le camping-car ne s'annonce pas particulièrement avantageux. D'une part, la demande ne va pas inciter les vendeurs à brader les véhicules disponibles. D'autre part, côté location, campings et hôtels pourraient faire de belles promotions s'ils peuvent rouvrir dans les prochaines semaines.

Mais le camping-car a un avantage qui séduisait déjà et est encore plus de mise ces temps : la liberté, qui laisse la possibilité d'adapter sa destination au dernier moment, en fonction par exemple d'éventuelles restrictions locales associées à l'épidémie. Bien sûr, ce n'est pas l'option zéro défaut, il reste par exemple les interdictions de circulation et de stationnement dans de nombreuses communes touristiques.

Les camping-cars pourraient donc se multiplier sur nos routes cet été, au grand dam des automobilistes coincés derrière.