7 Français sur 10 ont déjà subi des dégradations sur leur voiture en stationnement

Du 16 au 24 mars, c'est la semaine internationale de la courtoisie au volant. À cette occasion, la société Nextbase, spécialisée dans les dashcams (ces petites caméras qui filment la route), dévoile les résultats d'une étude sur le comportement des automobilistes français.

Bon, ses premiers enseignements ne sont pas des scoops : les conducteurs hexagonaux ont de mauvaises habitudes, et trois quarts des sondés n'ont aucun mal à le reconnaître ! Près de la moitié avoue franchir fréquemment les limitations de vitesse. Un sur dix admet griller des feux, stops ou priorités. Plus grave, un sur dix reconnaît prendre parfois le volant après plus de deux verres d'alcool. L'étude confirme que la sagesse viendrait avec l'âge, car 40 % des plus de 60 ans interrogés déclarent n'avoir aucune de ces mauvaises habitudes.

Dans un paragraphe consacré aux bonnes habitudes, Nextbase écrit dans son communiqué que 84,4 % des sondés mettent toujours leur ceinture. On peut quand même le voir dans l'autre sens et se dire que 15 % qui ne la mettent pas automatiquement, c'est beaucoup ! Pareil pour les distances de sécurité. 32 % déclarent les respecter scrupuleusement. Même pas un tiers donc ! 77 % disent mettre leur clignotant.

Face aux mauvais comportements, les Français sont du genre énervés. 35 % des sondés disent s'emporter contre les autres. Les incivilités sont une source de contrariété pour 63 % des personnes questionnées. Curieusement, cette part tombe à 42 % pour les habitants de grandes métropoles ! Les urbains seront surtout énervés par les embouteillages.

Mais un chiffre a vraiment retenu notre attention, car il est plutôt inédit dans un sondage. 69 % des conducteurs interrogés ont déjà subi des dégradations sur leur véhicule garé. C'est énorme ! Il y a notamment 46 % de coups sur les portes ou pare-chocs et 35 % de rayures. Preuve qu'une semaine de la courtoisie, ce n'est pas si inutile !