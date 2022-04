8 conducteurs sur 10 sont seuls dans leur voiture chaque matin

Chaque matin, vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous pestez... mais vous êtes seuls dans votre auto. Comme une immense majorité des véhicules qui vous entoure. Une grande étude menée par Vinci Autoroutes vient de le confirmer : plus de 8 conducteurs sur 10 se déplacent seuls dans le cadre de leurs trajets du quotidien.

C'est ce que la société appelle l'autosolisme. Pour mesurer cela, des caméras ont été installées sur des portiques pour photographier les véhicules en semaine, de 8 à 10 heures. L'observation a été réalisée sur 13 axes menant à des métropoles, pendant 4 à 6 semaines. Au total, plus de 1,5 million de véhicules ont été analysés.

Bilan : 82,6 % ne transportaient qu'une personne à l'avant. Preuve que l'autosolisme est une pratique très ancrée pour les trajets domicile-travail, le nombre de véhicules ayant deux personnes à l'avant progresse continuellement de 8 à 10 heures, les taux les plus élevés étant en dehors des heures de pointe. L'étude montre aussi l'autosolisme diminue le vendredi.

Autre constat intéressant, fait à partir de deux observations à Nantes, une au nord sur l'A11, une autre plus éloignée au sud sur l'A83 : l'autosolisme dépend de la distance parcourue. Selon Amelia Rung, directrice du développement de Vinci Autoroutes, "il semble que plus la distance à parcourir est longue, et plus le covoiturage est important".

Le covoiturage, voilà donc une bonne solution au problème évoqué en début d'article. Plus de personnes qui se réunissent dans une auto, c'est moins de véhicules sur les routes. Donc moins de bouchons, moins de pollution. Pour favoriser un changement des comportements, de plus en plus de métropoles mettent d'ailleurs en place des voies réservées au covoiturage.