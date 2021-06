9 Français sur 10 vont partir en vacances en voiture

L'étude d'Opinea, commandée par Point S, sur les déplacements des Français cet été est intéressante. D'abord parce qu'elle montre que la pandémie et les confinements à répétition depuis l'été dernier ont visiblement motivé les Français à partir en vacances : "cette année, les départs en vacances s’annoncent massifs : il est envisagé par près de 3 Français sur 4 (74 %) alors qu’en 2020, seuls 45 % des Français envisageaient de partir en vacances d’été. "

Et tout ce beau monde va occuper les routes, qui devraient être extrêmement chargées durant la période estivale. Autant que les étés les plus denses, si ce n'est plus : 89 % des Français envisagent de partir en vacances en voiture. 83 % des sondés de l'étude affirment qu'ils utiliseront une voiture individuelle, auxquels il faut mélanger ou rajouter les 6 % de voitures partagée, et 5 % de voitures de location. Le train ne représente que 18 % des déplacements, et le bus 4 %.

Forcément, avec ces grands départs et des autos parfois confinées elles aussi, il est temps de faire un petit état des lieux. Voire plus : 41 % des personnes qui partiront en voiture comptent faire une révision complète de leur véhicule. Une aubaine pour les franchises spécialisées dans l'après-vente qui vont certainement devoir composer avec des plannings particulièrement remplis.