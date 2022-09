A 7 en Dacia Jogger, ses performances s'effondrent

Le Dacia Jogger n'a aucun concurrent direct sur le marché. Le nouveau crossover de la marque roumaine, conçu sur une version allongée au maximum de la plateforme CMF-B utilisée notamment par la Renault Clio et la dernière Sandero, peut en effet embarquer sept occupants à partir de 18 200€. A 19 900€ en finition Expression, ce Jogger à sept places offre même un niveau d'équipement correct (climatisation manuelle, connectivité smartphone et écran tactile). Pour ce prix, il faut se contenter d'un quatre cylindres essence de 100 chevaux qui peut également carburer au GPL, un atout précieux en ces temps de crise énergétique (il existe aussi un bloc essence de 110 chevaux en option).

Mais si vous comptez réellement utiliser au maximum l'habitabilité de l'auto, attention aux baisses de performances : les Anglais de chez CarWow se sont amusés à mesurer les différences de performances entre un Jogger ECO-G 100 à vide et le même véhicule chargé au maximum (après une étape intermédiaire comprenant le conducteur et trois passagers seulement). Avec le Jogger à vide, le conducteur seul est parvenu à réaliser un 0 à 60 mph (96 km/h) en 11,34 secondes. Correct, sachant que l'auto est officiellement homologuée à 12,3 secondes dans sa version GPL à cinq places. Le quart de mile (environ 400 mètres) est lui couvert en 18,51 secondes.

Vivement l'hybride puissant !

Une fois le véhicule chargé au maximum avec six passagers en plus du conducteur et 200 kilos dans le coffre, en revanche, le temps du 0 à 60 mph passe à 16,43 secondes et celui du quart de mile à 21,24 secondes. Il y a donc un écart de plus de cinq secondes sur le test d'accélération jusqu'à 96 km/h ! Bref, cet exercice pour le moins insolite rappelle à quel point il est important d'avoir un moteur à la puissance suffisante lorsqu'on charge sérieusement une voiture. La future version hybride, appelée à intégrer la gamme du Jogger en 2023 avec environ 140 chevaux, devrait ainsi mieux convenir à ceux qui doivent utiliser au maximum les capacités de leur Jogger. Elle coûtera naturellement plus chère, aussi.