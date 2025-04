Le Dacia Bigster fait son grand tour et Le Ford Puma fait son retour avec une version électrique

Le Ford Puma a-t-il du Gen-e ?

Chez Ford, c'est un carton ininterrompu depuis 4 ans. Son Puma, qui boxe dans la catégorie la plus courue en Europe, celle des SUV urbains, se décline dorénavant en version électrique, baptisé Gen-e. Au menu : une batterie de 54 kWh (bruts) et 168 ch. Et au final, Olivier Pagès, qui a essayé l'engin, affiche plutôt un grand sourire après son test. Car il a retrouvé les qualités dynamiques du Puma thermique, tout en déplorant son manque de place pour les passagers arrière, et une autonomie un peu juste.

Le Dacia Bigster joue aux mille bornes

Fidèle à ses règles, Dacia propose désormais un SUV compact au prix d'un modèle du segment inférieur chez tous ses concurrents. Mais cette ristourne fait-elle l'impasse sur nombre de qualités ? Julien Bertaux et Alain Daldem ont parcouru 1 000 km à bord du nouveau Bigster pour tenter de le savoir. Tout au long de leur diagonale à travers la France, dans une version hybride de 155 ch, ils ont eu le loisir d'ausculter l'engin du coffre à la boîte à gants. Leur constat : le rapport prix / prestation, est, une fois encore, imbattable.

L'auto se fait un bistrot

C'est une nouvelle rubrique née cette semaine. Le bistrot de l'auto part d'une idée simple : vous donner la parole dans ce lieu de rencontre qu'est le café. Réunis autour d'une table, des automobilistes comme vous nous livrent leur opinion sur la voiture électrique, le prix des autos et les modèles à choisir. Tout y passe, y compris les ZFE. Après un premier épisode en Indre-et-Loire, d'autres bistrots nous ouvrirons leurs portes.

Renault présente sa reine du bas carbone

Ceci n'est pas un concept car, mais un démo car, comme le désignent ses créateurs. Une auto entraperçue lors du récent Mondial de l'auto qui est aujourd'hui dévoilée dans ses détails. Et l'un des buts affichés par cette Renault Emblème, au-delà de livrer des indices sur le futur style maison, consiste à réduire le bilan carbone des autos du losange à venir. Et si un Captur nécessite 50 tonnes de C02, cette Emblème se contente de 5.

