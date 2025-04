Le bistrot de l’auto, épisode 1 : diesel partout, électrique nulle part

Les experts et les professionnels de l’automobile, nous les interrogeons chaque jour et vous livrons leurs analyses sur Caradisiac. Mais au-delà des spécialistes, l’automobile est l’affaire de tous, et notamment des 77% des Français qui en possèdent une et qui, dans une très grande majorité des cas, s’en servent au quotidien.

Quels sont vos besoins, vos goûts et que pensez-vous de la situation actuelle, des prix en hausse, des différentes motorisations thermiques, hybrides, hybrides rechargeables ou électriques ? Qu’attendez-vous de votre voiture ? C’est ce que nous avons voulu savoir.

Alors nous avons décidé d’aller à votre rencontre partout en France, là où vous avez l’habitude de vous retrouver : au bistrot, ce réseau social d’avant le numérique, celui ou l’on se retrouve, ou l’on discute, où l’on polémique, où l’on se réconcilie, et où l’on parle de tout, et aussi d’automobile.

Pour cette première étape, avec Alain Daldem, nous avons posé notre caméra sur un coin de table du bar de la Conciergerie, à Langeais en Indre-et-Loire, le jour du marché.

Tous les sujets passent à la moulinette du zinc

Réunis autour du zinc, un patron de TPE, un vigneron, une salariée de l’administration et deux historiens enseignants-chercheurs, ont accepté de se livrer. Tous différents, ils ont néanmoins un point commun : ils roulent en diesel, car leur auto, comme celle de bon nombre de Français, ont un bon nombre d’années. L’électrique ? Ils y pensent, ou pas. Changer de voiture, ils l’envisagent pour certains d’entre eux, mais entendent bien préserver la leur jusqu’au bout, et le jour où ils en changeront, ils privilégieront, en majorité, la simplicité d’usage et le prix. La fiabilité et l’autonomie des longs trajets qui l’emporte sur le confort et la modernité.

Sont-ils représentatifs des automobilistes français ? À vous de nous le dire. Mais étant donné le vieillissement du parc de voitures hexagonal, qui atteint onze ans, étant donné aussi les hésitations des conducteurs pour basculer vers l’électrique, les consommateurs du bar de la Conciergerie sont plutôt sur la ligne des autres automobilistes français.