À contre-courant : les alternatives à la Dacia Spring

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Dacia Spring : à partir de 15 800 € bonus éco déduit

La Dacia Spring est une électrique abordable. Puisque la gamme commence à partir de 20 800 € (finition Essential), ce qui fait 15 800 € bonus éco 2023 déduit, et que le second niveau de finition (Expression) est accessible à 22 100 € soit 17 100 € bonus éco déduit. C’est le troisième niveau de finition Extreme qui est le plus intéressant parce qu’il est associé au nouvel électromoteur de 65 ch qui affiche 20 ch de plus que celui qui équipe les deux premiers niveaux de finition. Avec ce moteur et cette finition plus haut de gamme et un peu plus outdoor, le tarif est de 22 300 € soit 17 300 €. Avec son petit air de baroudeuse, c’est vrai qu’elle est craquante, surtout depuis qu’elle affiche la nouvelle identité de la marque qui lui apporte un peu de fraîcheur. Relativement habitable (cela reste une citadine de 3,74 m de long) elle affiche une autonomie, selon la norme WLTP de 305 km en ville et de 230 km en cycle mixte (respectivement 305/220 km avec le bloc de 65 ch). C’est sans aucun doute au niveau des performances que le bât blesse, car avec son petit moteur de 45 ch, le passage de 0 à 100 km/h s’effectue en 19,1 secondes et la pointe de vitesse est limitée à 125 km/h. Limitation également à 125 km/h avec le moteur de 65 ch qui accélère mieux puisque le 0 à 100 km/h s’effectue en 13,7 secondes. Pour l’autoroute ce n’est clairement pas la bonne auto et cela même avec le moteur le plus puissant. Alors pour avoir une auto polyvalente, capable de vous emmener partout et beaucoup plus loin sans être obligé d’attendre que la batterie se recharge en 56 minutes à 80 % en charge rapide (avec l’option Chargeur Combo DC 30 kW à 600 €, disponible uniquement sur Expression) ou en 13 h 32 sur une simple prise domestique 2,3 kW, il vaut mieux vous orienter vers une citadine essence. Voici celles qui pourraient vous donner envie de voyager.

Le « contre-courant » thermique : Dacia Sandero 1.0 Eco-G 100 ch à 15 450 €

Regardons tout d’abord dans la gamme du même constructeur Dacia. La Dacia Sandero à moteur 0.9 TCe de 90 ch sans être une bête de course affiche des performances tout à fait honorables. Vous pouvez également choisir cette auto avec le bloc bicarburation essence/GPL 1.0 Eco-G 100 ch (qui permet de belles économies à la pompe avec le GPL). Avec une vitesse maxi dépassant les 170 km/h à vous les grands espaces et les dépassements en toute sécurité. Évitez le bloc d'entrée de gamme de 65 ch pas assez puissant même si le prix est ultra-bas : 11 490 € en finition Essential, 13 400 € en finition Expression. L’habitabilité aux places arrière est supérieure par rapport à la Spring et le coffre affiche une capacité plus importante (328 litres au lieu de 270 litres). Le confort est également supérieur tandis que le tarif est proche, la Sandero en finition Expression (la plus haut de gamme) avec le bloc 1.0 TCe de 90 ch s’affiche à 14 700 €, tandis qu'avec le bloc 1.0 Eco-G 100 ch c'est 15 450 €. Le moteur 1.0 TCE de 90 ch existe aussi avec une boîte CVT (16 300 € + 540 € de malus 2023). Enfin, cette auto existe aussi en finition Stepway avec des tarifs supérieurs.

Le « contre-courant » hybride : Suzuki Swift dès 16 490 €

Vous pensez que pour le prix d’une voiture hybride est trop élevé. Et pourtant, pour un peu plus cher que la Dacia Spring on peut s’offrir la Suzuki Swift qui dispose sous son capot d’un petit bloc mild-hybrid qui permet de réduire la consommation en ville et de diminuer les rejets de CO2. La Suzuki Swift est une petite citadine qui gagne à être connue, elle dispose d’un châssis dynamique, malgré une taille réduite (3,84 m) l’habitabilité aux places arrière est très correcte et le coffre de la même taille que celui de la Spring (265 litres). La puissance est modeste (83 ch), mais suffisante pour espérer se promener partout, ce sera un peu limité sur l’autoroute, mais sur les petites routes c’est un régal. La Suzuki dans sa version de base est affichée à 16 490 € (finition Avantage) et à partir de 18 950 € en finition haut de gamme Pack. On peut aussi la choisir avec une boîte auto (CVT) ou bien encore en version en transmission intégrale Allgrip. Enfin, à la différence de Dacia qui ne pratique pas beaucoup de remises, chez Suzuki on peut obtenir jusqu’à 10 % si l’on est un bon négociateur.

Bilan Pas encore décidé à passer à l’électrique. Il est vrai que d’ici à 2035 vous avez un peu de temps et que l’achat d’une voiture neuve à moteur thermique est toujours possible, tant que les constructeurs maintiennent leur offre. Quoi qu’il en soit, avec les Dacia Sandero et Suzuki Swift vous avez deux bonnes alternatives à la Dacia Spring.

Dacia Spring : tarifs de 15 800 € à 17 300 € bonus écologique déduit



Les avantages

Tarif réduit avec le bonus

Maniabilité

Pas de rejets de CO2 en utilisation

Les inconvénients

Autonomie limitée

Charge longue

Puissance limitée

Dacia Sandero : tarifs de 13 950 € à 16 300 € (blocs TCe 90 et ECO-G 100)



Les avantages

Polyvalence

Confort

Bonne habitabilité

Les inconvénients

Tarif du carburant

Volume sonore du moteur

Suzuki Swift : tarifs de 16 490 € à 20 450 €



Les avantages

Châssis dynamique

Hybride abordable

Habitabilité à l’arrière

Les inconvénients