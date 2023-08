Souvenez-vous : le 29 décembre 2019, embourbé dans plusieurs affaires, Carlos Ghosn s'évadait du Japon vers le Liban via la Turquie en se cachant dans une malle pour instruments de musique. Pour découvrir de l'intérieur cette fuite spectaculaire, rendez-vous sur le service de streaming Apple TV+ le 25 août prochain.

Le docu-série "À la recherche de Carlos Ghosn" donne en effet via quatre épisodes la parole à l'ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan. Des images exclusives et des interviews prometteuses seront de la partie avec en guise de producteurs James Gay-Rees et Paul Martin. Le duo signait pour rappel en 2019 en partenariat avec Netflix la très réussie série Formula 1 : Drive to Survive (Pilotes de leur destin en version française).

À la recherche de Carlos Ghosn : la bande-annonce publiée par Apple TV+

Des succès, des paillettes puis l'isolement

La bande-annonce disponible depuis peu sur Youtube montre que la série permettra à Carlos Ghosn de communiquer de nouveau au sujet des multiples accusations dont il fait l'objet. Les séquences comportent en outre des plans associés aux fêtes somptueuses du Château de Versailles mais aussi des propos liés aux mesures de baisse des coûts initiées en 1999 chez Nissan pour sauver le constructeur de la banqueroute. Du contenu prometteur.