« Au salon de Lyon, ce sont les voitures qui tiennent la vedette, pas les stands. »

Le salon automobile de Lyon, dont Caradisiac est partenaire, ouvrira ses portes du 28 septembre au 2 octobre.

Quelques 50 constructeurs seront présents pour cet événement qui avait réuni 65 000 visiteurs lors de sa dernière édition. La clé de ce succès ? Probablement la simplicité de son propos : c'est avant tout un salon commercial, avec des voitures que l'on peut approcher, essayer et acheter.

Cela s'accompagne d'une mise en scène simple et efficace, et de l’organisation d’un centre d’essais comptant 350 véhicules. Résultat, 1850 modèles neufs ou d’occasion avaient changé de main lors de l’édition 2022 de l’événement.

Au-delà du strict aspect commercial, ce salon se présente comme une véritable fête de l’automobile mettant en scène aussi bien les mobilités dites propres que les voitures de sport les plus puissantes, en passant par les véhicules anciens.

Bref, un rendez-vous immanquable pour qui s’intéresse de près ou de loin à l’automobile. On en parle ci-dessous avec Anne-Marie Baezner, directrice du salon.

"Sans voiture on ne fait rien, tout simplement."

Caradisiac: Comment dort-on à deux semaines de l’ouverture d’un grand salon ?

Anne-Marie Baezner: Côté organisation, on a bien travaillé et tout est calé, donc ça va très bien. C’est peut-être du côté technique que l’on risque de dormir moins bien dans les jours à venir, sachant qu’il va falloir accueillir 50 marques.… Plaisanterie mise à part, nous sommes tous sereins et impatients d’ouvrir notre salon.

La dernière édition du salon a attiré 65 000 visiteurs. Annoncez-vous un objectif chiffré pour celle à venir ?

On ne donne pas de chiffre. Ce qui est important est la satisfaction des exposants. Les marques vont faire venir leurs meilleurs vendeurs, déployer des argumentaires les plus convaincants possibles. De fait, la réussite du salon tient à chacun de ses exposants. Notre rôle, en tant qu’organisateurs, est de faire en sorte qu’ils soient dans les meilleurs conditions pour vendre des voitures. C’est un travail d’équipe.

Vous nous proposez une formule différente de celle de Paris…

Ici, ce sont les voitures qui tiennent la vedette, pas les stands. Il y a un règlement intérieur qui stipule que tous les stands doivent respecter une certaine uniformité, de façon à préserver une harmonie de style. Tous sont identiques. On veut que notre recette du salon soit frugale pour les exposants, mais appétissante pour les visiteurs.

Quelle taille font les stands ?

Cela va de 100 à 600 m2, cette dernière surface permettant d’exposer 10 à 12 voitures. Pas de gigantisme, donc. Tous les stands des marques sont dans le même hall , il y a donc une unicité de lieu. On vient voir les voitures, les toucher, les essayer ( c’est la force également du salon) et les commander. Ce que les marques apprécient à Lyon, c’est l’excellent retour sur investissement.

Au-delà des voitures neuves, que proposez-vous ?

Il y aura pas mal de sport auto, activité très importante dans notre région qui est le cadre de nombreux rallyes. On élargit aussi aux modèles plus anciens, avec des expos vintage consacrés aux coupés-cabriolets, au fameux combi Volkswagen, ainsi qu’à d’anciens véhicules de gendarmerie. On aura aussi un pôle dédié à l’hydrogène, filière d’excellence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où sera notamment exposé le prototype de course H24 de MissionH24.

L’électromobilité a aussi toute sa place, et les visiteurs seront d’ailleurs accueillis dans un espace « zéro émission. » On commence aussi à élargir aux véhicules utilitaires, avec quelques exposants. Et n’oublions pas la présence de nombreuses marques de prestige, de Ferrari à Porsche en passant par Aston Martin. Les distributeurs adorent le salon de Lyon, c’est l’occasion pour eux d’inviter les clients et de créer du lien.

Votre salon fait un peu penser à celui de Bruxelles, lui aussi très apprécié.

Il y a effectivement une compacité qui peut évoquer le salon de Bruxelles, lui aussi très orienté vers la vente. Au-delà, le salon de Lyon est important car il permet une valorisation de toute une filière. La voiture a et aura toujours une importance fondamentale dans la vie quotidienne et en particulier dans les territoires. Dès que l’on sort des grandes villes, le constat est simple : sans voiture on ne fait rien, tout simplement. L’automobile, c’est la liberté !

Les marques présentes au salon de Lyon 2023

Abarth, Aiways, Aixam, Alfa romeo, Alpine, AMG, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, Devalliet, DS, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lamborghini, Leapmotor, Lexus, Ligier, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Vinfast, Volkswagen, Volvo