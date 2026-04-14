À partir du 15 avril, économisez 200 € pour passer au bioéthanol E85

Vous ne connaissez sans doute pas l’Alliance Renouvelable & Souveraineté Énergétique (ARSE). C’est logique puisque cette association vient de voir le jour afin, notamment, de développer la conversion vers le bioéthanol et « prône pour un mix énergétique fondé sur la complémentarité des solutions techniques et, surtout, sur la transformation du parc roulant actuel. »

C’est ainsi que l’ARSE lance une subvention de 200 euros pour les 1 000 premiers automobilistes installant un boîtier E85 auprès de l’un des 500 garages partenaires. Cette aide tombe à pic puisque les demandes de conversion ont été multipliées par deux au début de la guerre au Moyen-Orient et par cinq depuis quelques semaines.

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site de l’ARSE et remplir un formulaire en ligne, avec la facture, le certificat de conformité et la carte grise modifiée. Le paiement s’effectuera sous 30 jours. Pour s’assurer une chance de profiter de cette subvention, il est conseillé de ne pas perdre de temps, d’autant que l’aide est rétroactive pour les devis signés dès le 1er avril.

Un prix à la pompe imbattable

Si une voiture carburant à l’E85 affiche une surconsommation de l’ordre de 25 %, le litre de bioéthanol ne coûte que 80 centimes du litre environ. En plus d’être nettement moins cher que le Sans-Plomb, son prix est aussi beaucoup plus stable. L’ASRE estime qu’en parcourant 13 000 km par an, l’économie par rapport à l’E10 s’élève à 878 €.

Bien sûr, la conversion à un coût. Sans compter le coup de pouce de l’association, prévoyez un prix de départ de 690 € (boîtier + pose) pour une petite voiture et une immobilisation d’une demi-journée. De nombreux acteurs proposent ce type de service et les centres autos comme Leclerc auto, Norauto ou Motrio se sont également lancés dans la bataille.