A355 : le contournement de Strasbourg ouvre enfin

La France compte une nouvelle autoroute, l'A355. Ce nouveau tronçon fait office de grand contournement de Strasbourg, par l'ouest. Son objectif : délester l'A35, qui passe en plein cœur de la métropole alsacienne.

Longue de 24 kilomètres, en 2x2 voies, l'A355 se connecte au nord au nœud A4/A35 et au sud au nœud A35/A352. Sur son trajet, il y a deux échangeurs, pour rejoindre la RD711 et la N4. Ce nouveau tronçon a été construit par Arcos, une filiale de Vinci créée pour l'occasion. L'investissement est de plus de 550 millions d'euros.

La concession passée entre Vinci et l'État va durer 54 ans. Car cet axe est payant, avec des tarifs qui évoluent en fonction de la journée. Il y a ainsi des heures de pointe (7/9h et 16/19h), des heures médianes (9-16h et 19/20h) et des heures creuses (20/7h). Pour l'ensemble du trajet, en voiture de Classe 1, les prix sont de 5 €, 3,80 € ou 2,20 €.

L'ouverture, qui aura officiellement lieu le 17 décembre, est l'aboutissement d'un projet dont les fondements remontent à 1973 ! Et il a été contesté jusqu'au bout. De nombreux recours ont été lancés pour bloquer le projet de l'A355, puis une ZAD a été évacuée à l'automne 2018. Cet été, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'association Alsace Nature, avait imposé la suspension de la mise en service… alors que les travaux finissaient.

La justice avait reconnu des "insuffisances" dans le dossier de demande d'autorisation du chantier, notamment sur les effets de l'A355 "sur la santé humaine", la "qualité de l'air" ou l'impact "sur les sols et sous-sols". L'État avait formulé un recours, la Cour d'appel avait annulé cette suspension, sans toutefois se prononcer sur les insuffisances. L'inauguration, avec le Premier Ministre Jean Castex, s'est faite sans la maire écolo de Strasbourg, Jeanne Barseghian, pour qui l'A355 est un projet inutile et une "catastrophe écologique".

Reste que du côté de la métropole, on en a profité pour revoir l'A35, déclassée en voie métropolitaine M35, avec trois mesures fortes : baisse des limitations de vitesse, voie réservée au covoiturage et interdiction du passage des poids lourds en transit. Des mesures facilitées par l'A355, qui aideront peut-être à améliorer la qualité de l'air à Strasbourg… ce dont les élus locaux ne manqueront sûrement pas de s'en féliciter.

Lors de l'inauguration, Jean Castex a souligné que l'A35 "accueille plus de 160 000 véhicules légers et 19 000 poids lourds par jour, alors qu'elle était conçue pour en accueillir au maximum 80 000". Selon lui, l'A355 doit récupérer chaque jour au moins 17 000 voitures et 7 000 poids lourds.