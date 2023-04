Acheter une occasion à l’étranger, des économies à la clé ?

Cela n’a échappé à personne. Le prix des voitures d’occasion a flambé ces dernières années. Par rapport à la période pré-covid, c’est-à-dire début 2020, l’augmentation moyenne des prix est évaluée à 43,7 %, toutes catégories confondues. Le marché s’est totalement embrasé ! Plusieurs facteurs ont conduit à cette tendance inédite : crise sanitaire, guerre en Ukraine, pénurie de composants, problème de transport… Quoi qu’il en soit, faire une bonne affaire est de moins en moins évident.

Dans ce cas, il est tentant d’aller voir ce qu’il se passe ailleurs, notamment à l’étranger. Il se dit souvent que les autos sont moins chères en Belgique ou en Espagne, mais est-ce réellement le cas ?

Pour en avoir le cœur net, nous avons sélectionné plusieurs modèles, de la Dacia Sandero à la BMW Série 5. Nous nous sommes rendus sur différents sites afin de comparer les prix : La Centrale et le bon coin pour le marché français, ainsi que Le parking et Autoscoot24 pour étendre nos recherches à différents pays : Allemagne, Belgique, Espagne et Italie. Voici ce qu'il en ressort.





Renault Clio V

Exemple : TCe 100 ch Life de 2020 avec 45 000 km environ

France Allemagne Belgique Espagne Italie 11 500 € 12 800 € 12 500 € 12 000 € 12 500 €



Pour la Renault Clio, c’est assez simple puisque c’est à l’intérieur de nos frontières qu’elle se révèle la moins chère. Ailleurs, en Europe, les prix sont assez proches, mais c’est en Allemagne qu'ils sont les plus élevés avec près de 11 % de majoration.

Dacia Sandero II

Exemple : TCe 90 ch Ambiance de 2019 avec 40 000/60 000 km

France Allemagne Belgique Espagne Italie 10 500 € 10 500 € 10 000 € 10 500 € 10 000 €



Un peu à l’image de la Clio, les prix de la Sandero sont assez similaires d’un pays à l’autre. Inutile donc de se compliquer la tâche.

Peugeot 3008 II

Exemple : PureTech 130 ch Allure de 2018 avec 90 000 km

France Allemagne Belgique Espagne Italie 17 500 € 19 500 € 20 000 € 18 000 € 21 000 €

Aller dénicher un 3008 à l’étranger ? Surtout pas. C’est en France qu’il est le moins cher, étonnamment. Les marchés belge et italien ne sont pas en faveur des acheteurs de ce SUV. Il n’y a qu’en Espagne, où les exemplaires sont nombreux, que les prix se rapprochent de ceux pratiqués en France.

Volkswagen Tiguan II

Exemple : 2.0 TDI 150 ch Confortline de 2017 avec 120 000 km

France Allemagne Belgique Espagne Italie 19 000 € 19 000 € 20 000 € 19 000 € 19 000 €



Quel que soit le pays sélectionné, acquérir un Volkswagen Tiguan nécessite à peu près le même budget. S’il est bien représenté en France, les exemplaires sont également nombreux en Allemagne et en Italie.



Mercedes GLC

Exemple : 220d 170 ch Fascination de 2016 avec 140 000 km

France Allemagne Belgique Espagne Italie 28 000 € 25 000 € 28 000 € 27 000 € 24 500 €

Le Mercedes GLC a la cote dans l’hexagone. Par rapport à l’Italie, il s’affiche près de 13 % plus cher. Il est donc préférable de se diriger vers le sud de l’Europe. Cependant, il est également moins cher en Allemagne, tout en étant très bien représenté.



BMW Série 5 (F10)

Exemple : 530d Luxury de 2013 avec 160 000 km environ

France Allemagne Belgique Espagne Italie 18 000 € 15 500 € 21 000 € 20 500 € 16 000 €



Avec la BMW Série 5 (génération F10), les écarts se creusent, de l’ordre de 26 % entre la Belgique et l’Allemagne, pourtant voisin ! C’est dans ce dernier que les meilleures affaires sont réalisées, d’autant que le choix est nettement plus vaste.

Pas de véritable tendance

À la vue de ce comparatif, il est délicat d’identifier un pays vraiment intéressant, ni même une tendance. Il n'y a que l'Italie qui se détache quelque peu, sans toutefois être une valeur sûre. Pour les modèles haut de gamme comme les BMW Série 5 et Mercedes GLC, des différences de prix apparaissent, avec de véritables gains à l’achat. En revanche, c’est moins flagrant pour les autres, surtout les Dacia Sandero et Renault Clio.

Il est donc possible de faire des affaires à l’étranger, mais cela dépend typiquement du modèle convoité. Globalement, le marché s’est resserré depuis la crise du Covid. Les gains ne sont plus aussi significatifs, voire nuls dans certains cas.

Une décision qui mérite réflexion

Avant de prendre la décision de parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour acheter votre auto, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Tout d’abord, les versions vendues à l’étranger ne sont pas toujours équivalentes à celles que l’on connaît. Si les motorisations sont très souvent les mêmes, le niveau d’équipement diffère. Il est impératif de demander la liste complète des équipements de série pour s’assurer de la bonne dotation.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que se rendre à l’étranger à un coût. Billets de train, voire nuit d’hôtel, carburant, péages, tous ces frais vont évidemment grignoter sur le gain éventuel.

Par ailleurs, pour les modèles provenant d’Allemagne, il faut alors se munir de plaques d’immatriculation provisoires ainsi que d’une assurance. Cela permettra de circuler en Allemagne et en France, mais cela à un coût : environ 150 € pour neuf jours de validité. Cas similaire pour la Belgique puisqu’il faut se munir de plaques de transits.