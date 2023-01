Vers un apaisement du prix des occasions ?

Au quatrième trimestre de l'année dernière, le prix médian d’une voiture d’occasion s’élevait à 22 890 €, soit une augmentation de 19 % par rapport à la même période en 2021. Depuis janvier 2020, et la période pré-Covid, cette hausse atteint même 43,7 % !

Cependant, la situation semble se stabiliser depuis le second semestre 2022. En effet, les tarifs pratiqués ont peu augmenté, de l’ordre de 2,1 %. La tranche d’âge la plus récente, c’est-à-dire les modèles de deux ans au maximum, a même baissé de 3 %. Les véhicules électriques et hybrides ont également entamé une première baisse de prix au quatrième trimestre, de l’ordre de 2,1 % en moyenne.

Évolution du second semestre 2022

Tranche d'âge Trimestre 3 2022 (prix médian) Trimestre 4 2022 (prix médian) Évolution Toute tranche confondue 21 990 € 22 890 € + 2,1 % 0-2 ans 29 900 € 28 990 € - 3 % 2-4 ans 21 900 € 22 990 € + 4,5 % 4-5 ans 18 990 € 19 980 € + 5,2 % 5-8 ans 15 990 € 16 990 € + 6,3 % 8-15 ans 9 990 € 10 160 € + 1,7 % + 15 ans 6 490 € 6 500 € + 0,2 %

Un marché incontrôlable depuis 2020

Malgré l’apaisement du marché, les chiffres globaux restent impressionnants. Comparativement à l’ère pré-Covid, les Français doivent dépenser en 2022 entre 5 000 et 8 000 € supplémentaires, pour l’achat d’un véhicule de moins de 8 ans. Sur cette même période, les clients achètent un modèle de 3 ans plus âgé en moyenne et qui affiche 45 000 km de plus. Et ce n'est pas tout, les modèles âgés de 15 ans ou plus ont augmenté de 62,9 %, les hybrides et électriques accusent pour leur part une hausse de 52,9 %. Du jamais-vu !

Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation. La crise du Covid a conduit à d'importantes pénuries de composants électroniques, dont les semi-conducteurs. Se sont ajoutés à cela les problèmes d'approvisionnement et des délais de livraison à rallonge. Les utilisateurs se sont donc reportés vers le marché de la seconde main, qui a vu ses prix grimper en flèche. Enfin, la guerre en Ukraine et l'inflation ont accentué le phénomène de hausse des prix.

Tout ceci conduit à des ventes à la baisse. Avec un recul de près de 14 % depuis 2021, le marché de l'occasion enregistre le plus mauvais résultat depuis plus de 20 ans.