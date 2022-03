Acheter une occasion avec moteur remplacé : un bon plan ?

"Vends Renault Clio 4, 0.9 TCe 90 Intens, Année 2015. La caisse a 230 000 km, le moteur 120 000 km, remplacement avec facture"...

Peut-être avez-vous déjà rencontré ce type d'annonce, lorsque vous cherchiez votre future auto sur les sites spécialisés. Ou tomberez dessus lorsque vous voudrez en changer.

Et là, il y a deux écoles. Ceux qui passent directement à l'annonce suivante, en se disant que jamais ils n'achèteront une auto avec un moteur qui a été remplacé. Et ceux qui se disent que si le prix est intéressant, ça peut valoir clairement le coup, car le moteur aura une durée de vie plus importante.

Alors concrètement ? Acquérir une auto dont le moteur a été remplacé en cours de vie, est-ce un bon plan ou pas ?

Comme de bien entendu, la réponse n'est pas toute blanche ou toute noire, et on peut y trouver des aspects positifs comme des aspects négatifs. Mais de quel côté penche la balance à la fin ? Nous aurons notre avis, qui ne sera d'ailleurs peut-être pas le vôtre, si vous considérez que certains aspects ont plus d'importance que d'autres.

Mais commençons par évacuer de suite un aspect. Nous parlerons ici d'un remplacement de moteur par un moteur neuf ou échange standard. Par un remplacement par un moteur d'occasion, qui aura déjà parcouru des dizaines de milliers de kilomètres. Car dans ce cas, il n'y a le plus souvent aucun avantage, sauf à trouver un moteur d'occasion qui a beaucoup moins de kilomètres que celui remplacé, ce qui est somme toute assez rare.

Les avantages d'un moteur remplacé

Une durée de vie allongée

C'est de l'ordre de l'évidence. Si on remplace un moteur de 110 000 km, comme dans notre exemple, par un moteur neuf ou échange standard (c'est quasi-équivalent à un neuf), on augmente mathématiquement la durée de vie globale. On repart sur une distribution (par chaîne ou courroie) neuve, le plus souvent aussi.

C'est donc intéressant si l'on souhaite garder longtemps l'auto. Mettons que le moteur remplacé soit connu pour tenir sans problème 300 000 km, eh bien vous pourrez aller sans problème jusqu'à 410 000 km. Ce n'est pas une science exacte bien sûr, mais c'est l'idée. Et ça a une certaine valeur.

Un avantage en termes de pollution et d'encrassement, ainsi que de performances parfois

C'est un fait, plus un moteur avance en âge, plus il s'encrasse et plus il pollue. Il est en effet bien difficile de maintenir les valeurs d'une voiture neuve quand elle atteint 150 000 ou 200 000 km. Cela peut poser des soucis au contrôle technique, et nécessiter des frais.

En repartant sur un moteur plus récent, on recule aussi ces échéances. On repart avec un moteur qui se rapprochera des normes du neuf, et qui ne posera pas de problème au contrôle technique pendant bien plus longtemps. Il est possible aussi, même si c'est aujourd'hui plus rare, qu'il consomme un peu moins que le moteur remplacé. Et qu'il retrouve ses pleines performances. Mais pour voir la différence, il faut que le moteur remplacé affiche déjà beaucoup de kilomètres (plus de 200 000).

Les inconvénients d'un moteur remplacé

Le moteur est plus récent, mais pas le reste !

Si le moteur a été remplacé, certes, il ne faut pas oublier que le kilométrage réel (et officiel d'ailleurs) de la voiture reste celui inscrit au compteur, soit dans notre exemple 230 000 km. Cela veut dire que si le moteur a une durée de vie augmentée, de fait, le reste des organes mécaniques sont bien plus usés, et seront soumis à panne et nécessité de remplacement à brève échéance. Bien sûr cela a déjà pu être fait, pour certains, mais dans le cas contraire, embrayage, turbo éventuellement, amortisseurs, échappement, filtre à particules le cas échéant, démarreur, alternateur, lâcheront bien avant le moteur. Avec des frais à la clé

Et les années auront aussi marqué habitacle et carrosserie, le remplacement du bloc moteur n'y change évidemment rien.

Il ne faut donc pas se mettre en tête qu'on achète une voiture qui a le kilométrage du moteur, mais bien le kilométrage d'origine.

Une auto maltraitée ?

C'est une question qui mérite d'être posée. En effet, pourquoi donc ce moteur a été changé ? Est-ce une faiblesse connue, corrigée sur les moteurs remplacés ? Auquel cas cela peut s'entendre. Mais est-ce plutôt suite à un défaut d'entretien ? Ou à une conduite trop agressive, qui a mené à la destruction prématurée du premier moteur ? Sans respect des temps de chauffe, ou de refroidissement ?

Dans ce cas-là, il est évident que tout le reste des organes mécaniques ont pâti de ce manque d'entretien ou de cette désinvolture de conduite. Et c'est très mauvais signe pour le prochain propriétaire.

Un risque de dysfonctionnements à venir parfois plus important

Le remplacement d'un moteur n'est pas une opération simple. Rien a voir avec un remplacement de turbo, de démarreur ou d'embrayage. C'est beaucoup plus long et technique. Les process des constructeurs pour ce faire sont précis et complexes. Et cela ne peut s'envisager au fond d'une cour ou d'un jardin. Il faut de plus un outillage varié et parfois dédié à l'auto. Il faut de plus vidanger et purger tous les fluides du moteur.

C'est donc une opération qui comporte des risques de mauvaise exécution, de mauvais remontage, d'oubli d'opérations dans le process. Même si c'est réalisé par un pro ! Le mieux étant que ce soit fait par un représentant de la marque de la voiture, avec un process constructeur adapté.

Il existe donc des aléas potentiels, en lien avec le remplacement lui-même. Durits mal remontées, purges mal faites, raccordements électriques oubliés, apparitions de jeux entre les pièces.

Car oui, rien ne vaut un montage d'origine en usine !

Alors si le remplacement a été fait il y a déjà plusieurs moi ou années, et que tout fonctionne, pas de problème. Mais si l'opération est récente, il faut être conscient de cela.

Un prix légèrement revalorisé

C'est logique, mais c'est un inconvénient. Avec un moteur qui a 100 000 km ou 200 000 km de moins que la caisse, le prix de vente sera plus élevé. Pas forcément dans de grandes proportions, car les vendeurs savent que certains acheteurs sont réticents, et ne gonflent pas trop leurs prix, mais ce sera toujours un moyen pour le vendeur de gagner un peu plus, ou de couper court à toute négociation de votre part.

LE BILAN

Si l'on s'en tient au nombre d'arguments en faveur de l'achat, et à ceux en défaveur, vous aurez compris que l'on ne conseille pas forcément ce type d'investissement, à nos yeux plus aléatoire et risqué que de trouver une auto avec un moteur d'origine en bon état d'entretien et de conservation. Cela dit, si pour vous la plus-value en termes de longévité est importante, cela peut s'envisager. Il faut alors s'assurer que le remplacement a été parfaitement réalisé, et bien sûr avoir une facture de l'opération, c'est primordial.