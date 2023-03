Acorus met 925 salariés au défi de l'éco-conduite

C’est la flambée des prix à la pompe et une surfacturation de 500 000 euros par rapport au budget carburant prévisionnel 2022 qui a poussé Acorus à organiser un challenge d’éco-conduite de grande ampleur.

Pour le groupe présidé par Philippe Benquet, spécialisé dans la rénovation et la réhabilitation d’actifs immobiliers, l’idée était de sensibiliser ses effectifs à une conduite économique et responsable. Objectif affiché : réduire les dépenses en carburant de sa flotte, faire chuter d’un même élan les émissions de CO2 générées par son parc et, qui plus est, alléger le budget entretien.

L’éco-conduite, cela a été prouvé, permet de réduire notamment de 10 à 15 % les dépenses de carburant et les rejets de CO2. Elle est basée sur quelques principes de bon sens. Elle réside dans le respect des limitations de vitesse et dans une conduite privilégiant l'anticipation. Elle implique par ailleurs de vérifier régulièrement la pression des pneus et d'en finir avec les moteurs qui tournent à l'arrêt.

Des recommandations qui, dans la pratique, ne sont toutefois pas toujours simples à intégrer et faire appliquer, surtout lorsque plusieurs centaines d’employés sont potentiellement concernés.

925 salariés invités à jouer le jeu

Acorus fait partie de ces flottes qui ont voulu y croire. Il y a trois mois, cette ETI a décidé de promouvoir l’éco-conduite à grande échelle et de façon pérenne auprès de ses salariés disposant d’un véhicule de fonction ou de service. Une opération qui cible au total 925 collaborateurs (sur un effectif de 1600) et englobe 958 voitures ou utilitaires.

Le message pédagogique a été accompagné sur le terrain par l’intégration d’un boîtier à bord de chaque véhicule, nommé « coach embarqué ». Ce dispositif est assorti de LED vertes, oranges et rouges. Il pour but de « fournir un retour visuel sur les comportements de conduite des professionnels au volant », précise Acorus.

Doublé d’une application pour smartphone que chaque conducteur peut consulter, cet outil alerte sur les accélérations vives, les freinages brusques, les attentes excessives et les survitesses. A chacun ensuite de tenter de s’améliorer au quotidien, afin que les voyants passent durablement au vert

C’est d’ailleurs l’enjeu de ce challenge interne d’éco-conduite: prévenir, assurer un suivi, mais aussi motiver voire récompenser les collaborateurs les plus vertueux. Chaque mois, Acorus distribue ainsi trois chèques-cadeaux (de 50, 100 et 150 euros) aux conducteurs de sa flotte ayant obtenu les meilleurs scores.

Un partenariat du genre gagnant-gagnant qui, pour l’instant, semble visiblement fonctionner. Les améliorations des comportements auraient déjà eu un impact positif sur la consommation de carburant et par conséquent, sur les émissions de carbone. « Acorus a évité le rejet de 73 749 kg de CO2. Soit l’équivalent de 381 839 km réalisés en voiture », constate l’entreprise qui a détecté en outre une amélioration de la fluidité au volant (de 11%), une moindre usure des pièces mécaniques et une baisse du nombre d'accidents.