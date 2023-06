Aehra dévoile une étrange berline électrique à hautes performances

Il n’y a quasiment plus un jour qui passe sans qu’on découvre un nouveau constructeur automobile lancé dans un projet de voiture électrique. Aehra fait partie de ces marques très nouvelles, qui se montrent en faisant des annonces spectaculaires sur la préparation de modèles aux fiches techniques souvent pleines de promesses. L’année dernière, la start-up aux origines italo-américaines avait déjà présenté un SUV (sans nom) aux proportions monovolumes, équipé d’écrans gigantesques à l’intérieur.

Aehra revient sur le devant de la scène avec un second concept-car qui ne dispose pas de nom lui non plus. Il s’agit d’une sorte de grosse berline dont le capot avant raccourci au maximum évoque plutôt l’univers des monospaces, alors que l’arrière rappelle le monde des coupés. Avec ses grosses jantes très stylisées et un design agressif dans le détail, l’engin aurait de quoi représenter une alternative singulière aux Porsche Taycan et autres Tesla Model S Plaid.

800 kilomètres d’autonomie

Pour l’instant, on ne connaît rien de sa fiche technique mis à part l’autonomie maximale annoncée : 800 kilomètres. On imagine que ce chiffre correspondra à des batteries de forte capacité et une mécanique très puissante. Mais comme souvent avec ce genre de start-up, il faudra bien veiller à suivre l’avancement des projets : rappelons que la majorité des nouvelles petites marques automobiles peinent actuellement à viabiliser leurs stratégies dans un univers déjà très concurrentiel. Le SUV d’Aehra est censé arriver en 2025 et cette berline en 2026. Elle doit être commercialisée aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis.