Aehra : constructeur de voitures ou d'écrans ?

Tous les mois, ou presque, une nouvelle marque fait son apparition. Ces entités proviennent très souvent de l’Empire du Milieu (Zeekr, Leapmotor, Nio, Seres…) mais certaines sont encore créées en Europe. Le Mondial de Paris a vu naître Hopium ou encore NamX, deux constructeurs tricolores misant sur la propulsion à hydrogène.

En novembre dernier, la nouveauté est venue d’Italie et se nomme Aehra. Cette firme a présenté un SUV sans nom (!) dessiné par Filippo Perini, qui a déjà œuvré chez Audi, Alfa Romeo ou encore Lamborghini. Un "pédigrée" riche qui se retrouve quelque peu dans le design extérieur de ce SUV mélangeant formes douces et lignes acérées.

Jusqu’à maintenant, seul l’extérieur était connu. Nous découvrons aujourd’hui l’intérieur avec cet écran géant « posé » sur la planche de bord, impressionnant ! La marque ne communique pas sa taille, mais l’écran escamotable de la dernière BMW i7, de 31,3 pouces, semble battu. Celui de l’Aerha occupe toute la largeur de la planche de bord et une bonne partie du pare-brise. A l’arrêt, il glisse vers le bas pour ne pas gêner la visibilité et donner les informations principales (vitesse, autonomie, navigation…). Les deux extrémités ont pour fonction de projeter les images des rétro-caméras.

Comme si cela ne suffisait pas, un second écran est placé entre les deux occupants avant. Il permet de contrôler des fonctions (déjà affichées sur l’écran géant) comme la climatisation ou encore le GPS.

Jusqu’à 800 km d’autonomie

Ce futur SUV n’est pas uniquement destiné à faire office de salle de cinéma. Entièrement électrique, il peut compter sur son long empattement de 3 mètres pour embarquer une grande batterie (sans doute plus de 100 kWh). Le constructeur annonce une autonomie de 800 km et la puissance variera entre 550 et 600 kW (soit plus de 800 ch maxi). Sa présentation est prévue en février 2023 pour des livraisons qui auront lieu en 2025. Son prix ? Entre 160 000 et 180 000 €.