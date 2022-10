NamX HUV : une bonne idée sur le papier - Vidéo en direct du Mondial de Paris 2022

NamX. Qui veut dire New automotive mobility Exploration. Une marque inconnue, et pour cause, puisqu'elle est toute nouvelle. Et française ! Enfin, plus précisément, franco-marocaine. Et elle présente au Mondial de Paris 2022 son premier modèle, encore sous forme de concept : le HUV (pour Hydrogen Utility Vehicule).

Il se présente sous la forme d'un SUV coupé, dont on ne sait rien concernant les mensurations. Mais on sait qu'il a été dessiné par le centre de style Pininfarina, en capitalisant clairement sur le X de NamX. En effet, on retrouve cette lettre un peu partout sur la carrosserie. En plein centre de la calandre, au niveau de la signature lumineuse inférieure, elle aussi en forme de X, au niveau des flancs, où les plis de carrosserie le dessinent, sur les jantes, et à l'arrière.

Le HUV est donc, comme son nom l'indique, un véhicule qui fonctionne avec une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène.

La puissance sera comprise entre 350 ch pour l'entrée de gamme propulsion, et 550 ch pour le haut de gamme en transmission 4x4. Les performances s'annoncent comme consistantes, avec une vitesse de pointe fixée à 250 km/h, mais pas de chiffre de 0 à 100 km/h à se mettre sous la dent.

Là ou le HUV fait preuve d'originalité, avec une bonne idée sur le papier, c'est dans sa façon de faire le plein d'hydrogène. S’il embarquera bien un réservoir classique, il se voit aussi doté, à l'arrière de l'auto, d'un rack pouvant contenir 6 capsules de carburant. Le but : pouvoir remplacer chaque capsule lorsqu'elle est vide, en 3 minutes, par une capsule pleine qui sera disponible dans des kiosques, que la marque imagine répartis sur tout le territoire.

Oui, dans l'idée, c'est astucieux. Mais ça nécessite la création d'une infrastructure. Et des capsules qui soient aussi parfaitement sûres en cas de choc arrière... C'est d'ailleurs une réflexion entendue sur le stand de la part d'un visiteur.

Avec le réservoir principal et les capsules, l'autonomie est annoncée comme pouvant atteindre les 800 km.

Le prix, lui, n'a rien d'abordable, comme pour les rares modèles hydrogène déjà disponibles. Il sera compris, selon les estimations de NamX, entre 65 000 € et 95 000 €.

L'instant Caradisiac : j'ai joué les représentants malgré moi

Avant d'aller tourner un sujet, on se renseigne, on prend des infos, on lit les dossiers de presse. Tant et si bien qu'entendant des questions de la part de visiteurs à mes côtés, je leur ai répondu. "Oui, c'est une marque française, enfin, franco-marocaine", "Il fait 550 ch maximum", "il roule à l'hydrogène, avec des capsules, regardez...". Du coup, autre question : "vous travaillez pour la marque, non ?". Non, non, je suis journaliste auto pour Caradisiac. "Ouais, c'est ça..." m'a-t-on répondu... Cocasse.