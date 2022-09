Mondial de Paris 2022 - NamX, un SUV hydrogène français à capsule

Alors que l'industrie automobile toute entière est plus que jamais tournée vers l'énergie électrique, certaines marques continuent de travailler sur l'hydrogène. Outre les grands constructeurs Toyota, BMW et Hyundai, deux nouvelles marques françaises veulent commercialiser des modèles fonctionnant grâce à une pile à combustible plutôt qu'un groupe motopropulseur alimenté uniquement par des batteries électriques : Hopium et NamX. La première avec une berline à l'allure très sportive, la seconde avec un SUV lui aussi dynamique dessiné en collaboration avec les Italiens de Pininfarina.

Ce SUV NamX, dont la face avant rappelle un peu certains modèles de la gamme de Genesis aux Etats-Unis, s'exposera au mondial de Paris 2022 sous sa forme de concept-car déjà dévoilée en photos il y a quelques mois. Avec sa silhouette de SUV « coupé », l'engin cache un concept technologique pour le moins original dans sa poupe : équipé d'un réservoir à dihydrogène classique, il possède également six petits réservoirs additionnels installés sous le coffre de l'auto. Ces réservoirs additionnels peuvent se retirer de façon individuelle et se remplacer. L'idée ? Faire un peu comme avec les bonbonnes de gaz, avec des capsules d'hydrogène qu'on pourrait acheter dans le commerce. Un moyen de contourner le problème du réseau quasiment inexistant en matière de points de distribution de l'hydrogène actuellement en stations-service. Encore faudrait-il évidemment que ces capsules soient largement diffusées en magasins. Et qu'une telle configuration puisse supporter un choc par l'arrière sans risque...

De 65 000 à 95 000€

NamX espère arriver à livrer la version de série de son véhicule dès l'année 2025, avec une version d'entrée de gamme propulsion de 300 chevaux et une variante haut de gamme quatre roues motrices de 550 chevaux. L'autonomie maximale de l'engin se situerait à environ 800 kilomètres et le prix irait de 65 000 à 95 000€ selon les versions. Il vaudrait ainsi un peu plus cher que les SUV familiaux électriques du marché actuel et revendiquerait un positionnement « premium ». Reste évidemment à réussir le plus dur : mettre en place un réseau de production d'hydrogène entièrement vert et décarbonné, ce qui fait défaut actuellement.